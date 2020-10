La pregunta de Vicky Xipolitakis que incomodó a Martitegui

Germán Martitegui es, sin lugar a dudas, el jurado más estricto de Masterchef Celebrity. Y, desde el preciso instante en que comenzó el reality de gastronomía de Telefe, Vicky Xipolitakis ha hecho lo posible por incomodarlo y conocer un poco más de su vida personal. Sin embargo, la Griega recién logró hacerle bajar la guardia el miércoles de la semana pasada, cuando lo sorprendió con un cerdo envuelto acompañado de brócoli que le valió la primera medalla de oro del certamen.

“Es una lección para mí”, había reconocido el chef en ese momento. ¿A qué se refería exactamente? “No para de bebotear todo el día y está todo el tiempo así, como canchereando. Y decís: ‘Bueno, no está haciendo nada’. Es como que está muy preocupada en ser simpática, en halagar y en muchas cosas, que a mí claramente no me importan cuando estoy cocinando. Pensé que perdía seriedad haciendo eso. Y, de repente, me encuentro con un plato que está perfecto”, había dicho entonces Martitegui.

Pero lo cierto es que el jurado nunca dejó de retar a Vicky por sus actitudes poco profesionales en la cocina. En la gala de este miércoles, sin ir más lejos, los competidores debían preparar platos gemelos estando separados por un panel. Y la griega, quién formó dupla con Claudia Villafañe, fue regañada por el chef por tener muy desordenada su isla y por gritar demasiado. Sin embargo ella, en todo momento, parecía mirarlo embelesada.

Es así como, a la hora de la devolución y al ver los ojos de la participante mientras Germán evaluaba su plato, Santiago del Moro le remarcó: “Cómo lo mirás al chef...” En ese momento, Vicky lanzó una carcajada nerviosa. “¡Es lindo! Pero, ¿qué querés decir?”, le preguntó luego al conductor del ciclo. Y éste, ni lerdo ni perezoso, retrucó señalando a los miembros del jurado, que también integran Donato De Santis y Damián Betular , y le consultó: “De los tres, ¿con cuál saldrías a tomar algo?”.

Entonces, la carcajada de Vicky se hizo todavía más estruendosa. Y Del Moro quiso dar por concluido lo que parecía ser un pase de comedia despidiendo a las participantes. Sin embargo, haciendo caso omiso a las palabras del conductor, la Griega miró fijo a Martitegui y le preguntó: “¿Vos estás soltero?”.

El chef, visiblemente incómodo frente a esta consulta, sólo atinó a sonreír ruborizado. Cabe recordar que, en una entrevista que le brindó a hace apenas unos días, Germán había asegurado que una de las condiciones que había puesto para aceptar formar parte del reality era que se respetara su intimidad.

“Pensé mucho porque mi única referencia con famosos era un programa de otro canal y le dije a la producción: ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Y ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión”, había confesado Martitegui.

El jurado es padre de dos niños, Lorenzo y Lautaro, quienes nacieron con seis meses de diferencia a través del método de subrogación de vientre. Y confesó que lo que más extraña desde que comenzó con las grabaciones del programa, es el hecho de poder pasar todo el día junto a ellos, darles de comer, hacerlos dormir y llevarlos a la plaza.

Fuente: Infobae