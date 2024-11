Por qué solo 10 provincias tienen los datos de todos sus estudiantes

La consolidación de sistemas educativos nominales, que registran la información de cada estudiante en tiempo real, es esencial para poder mejorar el seguimiento de las trayectorias educativas. Pero, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, solo 10 de las 21 provincias encuestadas cuentan con los datos completos en los niveles inicial, primario y secundario.

El informe titulado Sistemas nominales de información educativa en Argentina destaca los avances en la implementación de la Base Nacional Homologada, una plataforma que centraliza y estandariza la información educativa a nivel nacional. Dicha herramienta, administrada por la Secretaría de Educación de la Nación, incrementó su cobertura del 74% en 2021 al 84% en 2023.

A través del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), 20 de las 21 jurisdicciones transfieren sus datos, permitiendo registrar ausentismo, calificaciones y situaciones de riesgo de deserción escolar mediante Sistemas de Alerta Temprana (SAT).

Diez provincias, entre ellas Córdoba, CABA, Chubut y Mendoza, destacan por registrar el 99% o el 100% de su matrícula en los niveles obligatorios. Pero, persisten desigualdades: Chaco, por ejemplo, solo cuenta con datos del 13% de estudiantes de escuelas primarias privadas y del 17% en secundarias. Misiones y San Juan carecen de información sobre los alumnos del sector privado. Estas disparidades reflejan los desafíos de integrar completamente los sistemas provinciales en una base nacional consolidada.

El informe también identifica limitaciones de acceso a información. Mientras los niveles directivos y los ministeriales aprovechan los datos disponibles, docentes y comunidades educativas tienen escasa participación en su uso. Según este documento, proporcionar información relevante a las escuelas mejora el compromiso con el sistema y fomenta decisiones pedagógicas más efectivas. Sin embargo, dificultades como falta de personal calificado, rotación laboral y problemas de conectividad afectan el desarrollo pleno de los sistemas de información educativa.

Pablo Mainer, Director de Hablemos de Bullying, habló al respecto con el equipo del programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24. "Este es un nuevo informe donde el objetivo es evaluar los sistemas nominales de información educativa en la Argentina. Es tener los datos educativos de cada uno de los alumnos. Y al mismo tiempo, presentamos los acuerdos por la educación, con 10 puntos importantes. Uno de los que destacamos es justamente la información, porque bregamos por tener un sistema nacional unificado".

"Falta para eso, pero también tenemos los sistemas de cada una de las provincias. Para nosotros, lo que no se mide no se mejora, por eso es importante producir más y mejor información para todo lo que son las políticas públicas", contó el especialista. Y dijo que "en función de eso, Argentinos por la educación realiza un relevamiento a 21 provincias y solo 10 declaran tener los datos. No quiere decir que las otras no lo tienen, significa que no llegan al porcentaje entre el 99 y 100 por ciento de sus estudiantes".

"Una buena noticia es el aumento de cobertura, creció 10 puntos en los últimos años. Pero tenemos provincias que no han llegado al 100, como Misiones y San Juan, por ejemplo, que no tienen la información de las escuelas privadas".

Con información de Argentinos por la Educación