Un médico argentino en Israel contó cómo se vive el contraataque iraní

El contraataque iraní se vive en Israel con mucha tensión, mientras los equipos de emergencia atienden a los heridos causados por la lluvia de misiles lanzados por la nación persa. En ese país se encuentra el médico argentino Ricardo Nachman, quien habló con La Brújula 24 desde su cuarto de seguridad.

"Estamos viviendo momentos de muy alta tensión. Estamos hablando de un país extremista, terrorista, que ha lanzado algo así como 200 misiles de alta precisión contra zonas de civiles del Estado de Israel", aseguró.

Sobre el efecto del contraataque señaló que "produce estragos, hacen desaparecer prácticamente un edificio, autos, muchos de ellos sí se escuchan acá. Todas esas cosas se escuchan, no escuchamos todo, obviamente, pero es un cuarto de seguridad de una casa, donde la ventana blindada da hacia la calle, o sea, uno puede escuchar ciertas cosas, no todo, gracias a Dios. Yo tengo dos niños y tratamos de poner música, cantar y jugar, para poder pasar el tiempo de la mejor manera posible".

Nachman es médico forense y agregó que "en esta última semana fueron rescatados cinco cuerpos más de aquel atentado horroroso del 7 de octubre y estoy trabajando día y noche en el instituto como para también proceder a la identificación de ellos y no me deja demasiado tiempo como para pensar mucho en otras cosas".

El médico agregó que "el estado de alerta obviamente no se terminó, no se va a terminar. Yo estimo que en los próximos días hemos recibido alertas de estar en los cuartos de seguridad con implementos de por lo menos una semana, diez días de agua y comidas, etc. Espero que no se llegue a eso, que se termine cuanto antes, por el bien de todos".