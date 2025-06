Cristina Kirchner deberá devolver $85 mil millones

Tras la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner deberá enfrentar ahora, junto el resto de los otros ocho condenados, un decomiso de bienes por $84.835 millones. Así lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022. El monto debe ajustarse a valores de hoy.

La cifra corresponde a lo que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta por la que fue condenada Kirchner y otros enjuiciados en la causa.

La Corte con su decisión de rechazar con fundamentos, los recursos de queja, no sólo dejó firme los delitos atribuidos a los nueve imputados, sino también los decomisos ordenados por el TOF 2.

La dos veces presidenta y ex vicepresidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder.

El monto es un 110% más en términos nominales que lo que la ex mandataria había declarado al finalizar el año anterior. En cambio, en 2022, sus bienes habían aumentado casi un 42% a valores reales.

Según la última DDJJ de 2023 - la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, por otro lado, aún no se cumplió el plazo para presentarla ante la AFIP - el grueso de su patrimonio está en acciones en sociedades que no identifica. En total, suman $170 millones.

Estas participaciones societarias en sociedades anónimas o SRL están detalladas en 11 renglones con valores individuales diferentes en cada caso, por lo que no es posible saber si se trata de una misma sociedad, dos, o más. Como fecha de ingreso a su patrimonio declara octubre de 2023, dos meses antes de dejar la vicepresidencia de la Nación.

Fuente: Infobae