Un amplio grupo de pilotos reclama que Pigüé se sume al calendario de las zonales

El conflicto vigente entre la Asociación de Competidores de Turismo Carretera y la CDA del

Automóvil Club Argentina sigue escalando, y en el medio quedan los pilotos. El decreto

presidencial que le otorga la exclusividad al ACA de las licencias deportivas hizo explotar el

deporte motor zonal y en las últimas horas más de 40 pilotos de las categorías del sudoeste de

la provincia de Buenos Aires firmaron un comunicado pidiendo por el regreso del autódromo

de Pigüé al calendario 2025.

"La división de federaciones y el conflicto desatado entre la ACTC y la CDA que involucra a los

competidores del automovilismo zonal del sudoeste de la provincia de Buenos Aires perjudica

a los pilotos de diferentes categorías, entre ellos a los que disputamos los campeonatos del TC

del Sudoeste, Super Turismo, GTC y 3CV", dice el comunicado que firmaron más de 40 pilotos

de esas cuatro categorías.

En el escrito, resaltan que "de los tres circuitos a los cuales se concurría habitualmente para

llevar a cabo las carreras de las tres categorías se restó a uno de ellos, el de Pigüé, y el

calendario quedó desde entonces reducido a tan solo dos autódromos: el de Bahía Banca y el

de Viedma, en la provincia de Río Negro".

Los pilotos aseguran que están en desacuerdo con la medida que eliminó del calendario al

circuito de Pigüé y piden que sea sumado nuevamente al calendario oficial como había sido

hasta ahora: "De no considerar nuestro planteo y que el circuito de Pigüé sea la próxima fecha

estamos dispuestos a analizar si nos presentamos o no a correr en Viedma la próxima carrera,

ya que la decisión de eliminar al circuito de Pigüé no respeta la regionalización que siempre ha

caracterizado a las categorías del sudoeste de la provincia de Buenos Aires".

"Con la absorción de parte del automovilismo zonal de la ACTC los pilotos quedamos un poco

esclavos de las decisiones de las federaciones zonales, en idas y vueltas que lo único que hacen

son negociaciones con la impresión de las licencias deportivas, cuando a nosotros lo que nos

moviliza no es el dinero sino la pasión por correr", señaló Estanislao Picado, uno de los

referentes del TC del Sudoeste.

El piloto señaló que la polémica decisión de sacar al circuito de Pigüé del campeonato 2025 no

solo le trae un perjuicio a los competidores, ya que también "perjudica a las económicas

regionales, porque detrás no solo está la pasión de los pilotos, sino el trabajo de

los reparadores, los chasistas, los que nos alquilan las carpas".

"A los pilotos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires este conflicto que existe entre la

ACTC y el ACA nos deja esclavos y no están sumando al autódromo de Pigüé. Debido a estas

negociaciones, más de 40 pilotos que suscribimos la nota dejamos en claro que no vamos a

participar de estas prácticas autoritarias, y resolvimos en conjunto que no vamos a correr si

esto no cambia y se analiza cómo mejorar", dijo Picado.