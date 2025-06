"Lo nuestro es una forma de vida", dijo, en su día, un bombero voluntario whitense

Cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina, ya que en esta fecha, en 1884, se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca”, en Buenos Aires, bajo el lema Querer es poder, cuyo impulsor y primer presidente fue Tomas Liberthi. Daniel Farinacchio, integrante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, habló con La Brújula 24 en este día tan particular.

"Uno, de chico, siempre entra como una curiosidad o porque vio a un mayor. Ya de grande, el cuartel pasa a ser parte de nuestra vida", indicó a "Gente de palabra", con la conducción de Silvina Juárez y Walter Gulacci. "Nosotros estamos preparados para desvincular la parte emocional de lo profesional; de lo contrario, sería imposible poder seguir con esta labor", indicó este servidor público ad honorem de 45 años de edad y de 27 años como integrante del cuerpo con asiento en la vecina localidad.

Farinacchio recordó la participación que tuvo en el marco de las trágicas inundaciones del 7 de marzo pasado. "El primer día, lo que más me preocupó fue que tenía a mi papá fisurado de la pelvis. Por eso me tuve que abocar de él hasta el segundo día, lo pude llevar a un lugar para evacuarse donde estaba seguro y ahí, sí, ya me vine al cuartel, donde me instalé durante aproximadamente diez días", expresó.

El entrevistado recordó que ha pasado por otras dos inundaciones previas, en 2000 y 2004, pero en ningún caso esas situaciones tuvieron la magnitud de lo ocurrido en el tercer mes de este año.

