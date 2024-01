Bombero voluntario pringlense recupera con faltantes la moto que le robaron

En Coronel Pringles y localidades de la zona que cuentan con el servicio, todos saben de la invalorable labor que realizan los bomberos, que siendo voluntarios arriesgan la vida y le quitan tiempo a sus familias y demás ocupaciones para ayudar al prójimo. El fin de semana, a uno de los integrantes del cuartel le robaron la moto que utiliza para acudir a cada llamado de la sirena.

El damnificado en el hecho, Mauricio Castillo, logró recuperar el vehículo a partir de una investigación de la policía del lugar. Sin embargo, el rodado había sido parcialmente desmantelado y ahora Castillo deberá hacer una inversión de dinero que no tenía prevista.

“El domingo a la madrugada, cuando cenábamos en familia, se la llevaron incluso con la puerta abierta. En un descuido, no estaba más la moto”, dijo el servidor público.

Un domo de seguridad capturó las imágenes de los delincuentes y pasados algunos días, el rodado fue hallado por la policía pringlense.

“En la comisaría me decían que venían investigando el caso y me llamaron para decirme que tenían buenas noticias. Me dijeron: ‘acá está tu moto’, y la reconocí por los amortiguadores”, expresó Castillo a La Voz del Orden.

“La moto es una Zanella 110 azul, ahora está con cuadro y motor, pero sin ninguna cacha. Las cachas las iré comprando de a una, pero por lo menos recuperé la moto que la preciso para los toques de sirena”, indicó.

El caso, una vez que tomó estado público, generó la lógica indignación en la comunidad pringlense.

Con información de El Orden