"Estoy convencido de lo que buscamos y queremos", dijo Russo al ser presentado como DT de Boca

Miguel Ángel Russo fue presentado este lunes como DT de Boca Juniors. El entrenador se prepara para el Mundial de Clubes, el desafío más importante que tendrá en lo que resta del año.

"Yo siempre competí en los últimos años. Se me dan un montón de cosas y sigo compitiendo. Son cosas que aparecen y en mi mente no estaba en los planes. Boca aparece cuando nosotros quedamos eliminados. Para que vean lo que es el fútbol, los códigos y las maneras", indicó en la conferencia de prensa.

"La pandemia nos mató. Nos paró cinco o seis meses. Jugar semifinales con La Bombonera vacía en la Copa Libertadores no es lo mismo. Siempre mantuve el silencio en estos años, pero me tocó una etapa muy difícil. Pero así es la vida y las cosas. Yo no lo busqué. Pero muy pocos lo dicen o se acuerdan", sostuvo.

Sobre el diálogo que ya inició con los jugadores, Russo dijo: "Estamos hablando hace tres días con todos y de todo. Estoy convencido de lo que buscamos y queremos. Eso tiene que ver con la forma de juego. Son jugadores de nivel muy alto. Estamos hablando de lo que viene y cómo se sienten. Después, lo futbolístico vendrá con el correr de los días y el tiempo. Hay cosas modernas que están bien, pero hay que recordar que la mente del futbolista tiene que estar mejor".

Acerca de su salida de San Lorenzo, el DT no escatimó críticas hacia la dirigencia del Ciclón.

"Se han dicho muchos tonterías. Muchos presidentes que han sido futbolistas saben cómo manejarse, que es de pronto muy distinto a uno que no lo fue. Se habló del diálogo, de las formas... siempre hablamos de fútbol con él. Siempre hablaba con Román. Hemos mantenido una relación propia de la gente del fútbol".

Finalmente dejó un mensaje acerca del principal objetivo que tendrá en el comienzo de su ciclo.

"Tenemos que trabajar mucho y competir. Esta es una competencia alta. Con todo lo que ofrece el club en la planificación, vamos a hacer lo mejor posible. Es un club muy grande a nivel mundial y con un reconocimiento muy alto", señaló.

Con información de TyC Sports