Cada vez se usa menos efectivo: la revelación de un informe nacional y la situación en Bahía

El crecimiento del comercio electrónico y los pagos virtuales en el país ha provocado una fuerte reducción del uso del efectivo en los últimos cinco años, según un informe de Global Payments Report de Worldpay, que señala que solo 25% de la población paga con billetes.

La cifra corresponde al año 2024 y representa un fuerte descenso su se compara con la medición que hicieron en 2019 cuando era 54%. Además, esperan que la tendencia siga y proyectan que para 2026 la proporción será de 16%.

En el informe se destaca que el país muestra una de las evoluciones más significativas en América Latina, tanto en volumen de ventas online como en transformación de los hábitos de pago en comercios físicos y digitales.

Por otro lado, el documento señala que en 2024 las billeteras digitales representaron el 34% del valor de e-commerce y el 25% en puntos de ventas en Argentina. Los consumidores argentinos prefieren cargar las billeteras digitales con sus cuentas bancarias (29%), seguidas por las tarjetas de débito (25%), y luego las tarjetas de crédito (16%).

La situación en Bahía

Los datos del informe de Worldpay encuentran eco en un estudio específico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur UNS-CONICET, en el que se señala que para el año 2024, el 76% de los hogares bahienses utilizan billeteras virtuales para realizar compras o pagos.

La cifra destaca como un avance en la inclusión financiera dentro de la ciudad y en general la investigación local apunta que "los resultados encontrados están en línea con el último informe de inclusión financiera publicado por el BCRA (2024). Allí se señala que tanto el acceso a cuentas como su uso continuó incluyendo a más individuos, se avanzó en el uso de pagos electrónicos en detrimento del uso de efectivo."

El informe de IIESS-UNS-Conicet llama la atención sobre la inclusión, debido a que "aun resta un 24% (31.062) de los hogares bahienses que no las utilizan (las billeteras virtuales) porque no las conocen o porque no las tienen.

En cuanto al uso de otros medios de pago, la investigación señala que "en 88% de hogares bahienses hay al menos un integrante que tiene una tarjeta de débito, el 85% la usan para realizar compras o pagos.

En la utilización de este medio de pago también hay una brecha entre los barrios vulnerables y no vulnerables: en los primeros "los porcentajes son levemente menores, aunque estadísticamente significativos, dado que del 79% de hogares que posee una tarjeta de débito, el 74% de ellos la utilizan. Podríamos decir, que existe un a diferencia de un 11% menos de hogares respecto a los segundos".