Una nave soviética de 1972 reingresará a la Tierra tras más de 50 años en órbita

Un módulo espacial lanzado por la Unión Soviética en 1972, con destino original a Venus, volverá a la Tierra más de medio siglo después de su fallido despegue. Se trata de Kosmos 482, una sonda que debía estudiar el planeta vecino, pero quedó atrapada en la órbita terrestre por un error técnico.

La misión fue lanzada el 31 de marzo de 1972 y, como era costumbre en la época, la nave fue colocada primero en una órbita de estacionamiento alrededor de la Tierra. El objetivo era que, una vez posicionada, los motores se encendieran para impulsarla hacia Venus. Sin embargo, un temporizador mal configurado provocó la desconexión prematura de la etapa superior del cohete Molniya, lo que impidió que la nave abandonara la órbita terrestre.

Tras el fallido lanzamiento, la nave se dividió en cuatro partes. Dos de ellas cayeron sobre Ashburton, en Nueva Zelanda, apenas dos días después. Pero el módulo de descenso —de unos 495 kilogramos— y la unidad de motor permanecieron en el espacio durante más de 53 años, orbitando en una trayectoria altamente elíptica.

¿Qué se espera ahora?

Kosmos 482 fue diseñada para resistir las condiciones extremas de la atmósfera de Venus, por lo que está construida con materiales muy resistentes. Pesa cerca de media tonelada, tiene alrededor de un metro de diámetro y, según los especialistas, podría reingresar a la atmósfera terrestre alrededor del 10 de mayo.

El científico Marco Langbroek, de la Universidad Tecnológica de Delft, explicó que si el escudo térmico de la nave aún está operativo, el módulo podría llegar intacto a la superficie, impactando a una velocidad estimada de 242 km/h. “Si bien no está fuera de riesgo, no hay que preocuparse demasiado”, aseguró. El escenario más seguro sería que el escudo no funcionara, provocando la desintegración de la nave durante su reingreso, como ocurre con muchos restos espaciales.

Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, agregó que el riesgo es comparable al de la caída aleatoria de un meteorito, algo que ocurre con relativa frecuencia y rara vez representa una amenaza seria para la población.

A pesar de los temores iniciales, los expertos coinciden en que es muy poco probable que la reentrada de Kosmos 482 cause daños. Sin embargo, su regreso marca un episodio curioso de la historia espacial: una sonda soviética diseñada para estudiar otro planeta, que pasó más de medio siglo girando alrededor del nuestro.

