"En Imola": al CEO de YPF le quedó abierto el micrófono y anticipó el debut de Colapinto

Primero intentó esquivar la respuesta, y lo hizo bien, pero Horacio Marin, el CEO de YPF, no se dio cuenta que su micrófono todavía estaba abierto cuando lanzó la frase que todos los fanáticos de Franco Colapinto esperaban escuchar. "En Imola", respondió cuando ya había terminado una entrevista televisiva pero seguía al aire, mientras el conductor daba paso a uno de los móviles. Entonces, el debut del piloto argentino con Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1 sería en el Gran Premio de Emilia-Romaña, entre el 16 y 18 de mayo próximos, donde reemplazaría entonces al australiano Jack Doohan.

"No lo puedo decir yo…", lanzó Marin, primero entre risas, cuando el periodista Eduardo Feinmann le preguntó por el nacido en Pilar, en función de que la empresa petrolera es uno de sus principales sponsors. "No lo sé, no lo sé…", siguió con su respuesta y una sonrisa pícara.

Después del saludo de rigor de despedida, le dan pase a un móvil en vivo, y mientras pasaba la barrida, se escuchó que el propio Marin decía las dos palabras mágicas: "En Imola". Como para reafirmarlo, el propio periodista que hizo la entrevista publicó en su cuenta de 'X' (antes Twitter) esa información, sin mencionar a Marin.

🚨| Eduardo Feinmann entrevistó en su programa a Horacio Marín, presidente de YPF



Eduardo le preguntó cuando debutaba Franco, pero Horacio le dijo que él no lo podía decir.



Luego, el presidente de YPF tuvo que salir a aclarar sus dichos, en declaraciones al canal LN+: “Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto? Tengo una relación extraordinaria con él, pero no estoy hablando todo el día".

Entre el 2 y 4 de mayo, en la segunda fecha de la temporada con formato sprint -la primera fue en China, donde Lewis Hamilton ganó la Sprint Race-, Colapinto "estará en Enstone" en el simulador, repitiendo lo que hizo en la tercera, cuarta y quinta jornada del campeonato.