Oscura trama política

Tras la condena al impostor Marcos Herrero, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, decidió pisar el acelerador. Está convencido de dos cosas: de que el peritrucho no actuó solo y de que él fue uno de los blancos del armado de la causa.

El alcalde ya contrató los servicios de una letrada para presentarse ante la Justicia Federal y que se profundice la investigación más allá del recientemente condenado.

“Hubo autores ideológicos en toda esta maniobra. Está claro que nos quisieron tirar un muerto. Fue algo muy vil y muy grave. No puede permitirse todo en la política. Esto es asqueroso y los responsables tienen que rendir cuentas”, explica un allegado.

Razones para sospechar eso no le faltan. Un somero repaso de hechos y dichos, obligan a indagar sobre el punto de la intencionalidad política.

A saber:

1) Desde la querella de Astudillo se insistió sistemáticamente en la dimisión del intendente. “Quiero la renuncia ya”, repetía Cristina Castro.

2) Se lo acusó falsamente de “manipular” las cámaras del fitosanitario. Un peritaje de GNA determinó que nada había sido alterado. La operación para poner en duda el funcionamiento tenía lógica: lo que allí se probaba es que la Testigo H (que arruina la teoría de la querella) decía la verdad y que los “testigos” de la acusación no habían pasado en el horario que afirmaron pasar.

3) Hubo una testigo (también arrimada por la querella) que declaró bajo juramento que escuchó una conversación, cuando fue a pedirle huevos a la vecina, de que el presidente del Concejo Deliberante Omar Promenzio recibía instrucciones del intendente para “hacer desaparecer las cosas” de Facundo.

4) Se sostuvo que Bevilacqua había organizado una comida en un vivero con otros políticos, periodistas y policías “del caso Suris” para “organizar el encubrimiento” del crimen.

5) Hay sobradas muestras de la “conexión radical”. Los abogados de la querella tienen vinculación con dirigentes del centenario partido. Luciano Peretto, fue concejal y tenía el sueño de suceder a Bevilacqua. En el inicio del caso, un grupo de correligionarios, en un zoom (que está grabado) coordinan para darle “impacto mediático” al caso, convocar a dar explicaciones a políticos y hacer fuerza para que ingresara al expediente el peritrucho Marcos Herrero.



El Cholo I

Los 200 millones de dólares que el BID le otorgó en forma de préstamo al Gobierno nacional para las obras que se definan en nuestra ciudad tras la inundación podrían ser la solución para el tan esperado derivador de El Cholo.

Recordamos que el proyecto original fue reformado para hacerlo “un poco más simple”, y que en principio el nuevo costaría unos 27 mil millones de pesos.

“Se mandaron los pliegos de las obras necesarias a Nación, incluida la de El Cholo, que es fundamental a la hora de hablar sobre el tema hídrico. Los desagües de ese sector son calves para evitar una futura inundación”, comentaron a esta sección.

La semana pasada el intendente Susbielles estuvo con el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y juntos analizaron los próximos pasos.



El Cholo II

Después de 30 años, cerró sus puertas un emblemático emprendimiento gastronómico de la ciudad que marcó una época y durante décadas se había convertido en un verdadero clásico.

Se trata de Parador El Cholo, que vivió su esplendor no solo por sus platos, sino también en lo que fuera el Cantobar, donde el karaoke se apoderaba de la escena y la interacción con el personal que atendía las mesas generaba un clima de complicidad familiar.

"Llegó la hora de despedirnos y estar en el recuerdo de todos ustedes como ustedes en nuestros corazones. No sé por qué pero cuando apagué la última luz, sabiendo que no voy a volver más, sentí la necesidad de poner una silla vacía frente al escenario", escribió su titular Juancho Costa en las redes sociales del ahora ex restaurante..



Rosca

El pasado viernes a las 20 debutó con gran éxito “La micro de la micro”, en el aire de La Brújula 24.

Con la conducción de Rafael Morini, alias BizaRraff, y José Linares, el programa está destinado a meterse en los pormenores de la rosca política y a revelar detalles de la intimidad del poder.

Con una divertida e ingeniosa presentación, donde se ve a los principales políticos de la ciudad bajo el “efecto Benjamín Button”, el programa estuvo destinado a analizar la previa de las próximas elecciones y los posibles candidatos.

Sobre el cierre, se despidieron con una “bomba”, relacionada con el enfrentamiento entre los periodistas José Fernández Ardaiz y Pablo Romera. Ambos integrantes del gobierno de Héctor Gay terminaron de la peor manera. El primero denunció al segundo públicamente -en la previa de la última campaña electoral- de haber cometido una estafa con carteles de publicidad en la vía pública. La maniobra involucraba también al locutor Sebastián Schapiro.

En los últimos días, y bajo un informe del Tribunal de Cuentas, Romera se despachó contra su estrecho excolaborador en Alsina 65 y dijo que todo se había tratado de una maniobra para perjudicarlo y que el organismo de contralor había dejado todo claro.

BizaRraff adelantó que Romera iniciará acciones legales por difamación y reveló que, el profundo encono de Fernández Ardaiz contra Romera, estaría vinculado a una “cuestión sentimental”.

Así arrancó “la rosca de la rosca”.

Lo mejor de hoy! Gracias a todos!!!!!! pic.twitter.com/Bi2Efa7UlE — BizaRraff (@BizaRraff) April 26, 2025



Alemanes del Volga

La legisladora de la UCR Nerina Neumann presentó un proyecto para declarar el 5 de Abril como Día del Inmigrante Alemán del Volga en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue motorizada por el Club Germano de Pueblo San José y por Mariano Baimler, presidente del Consejo Consultivo de la Federación Argentina de Asociaciones de Descendientes de Alemanes del Volga.

Y la fecha se toma debido a que el 15 de abril de 1975 se generó el primer encuentro nacional de entidades de descendientes de ruso-alemanes, que dio origen a la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos.

Se sabe que nuestra región es uno de los lugares en los que más ciudadanos de esa región se afincaron, luego de lo que fue la oleada migratoria de fines del Siglo IXX.