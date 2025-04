El cuerpo del Papa llegó a la Basílica de San Pedro para el último adiós de los fieles

Las exequias públicas del papa Francisco comenzaron este miércoles con una solemne ceremonia que marcó el inicio de tres días de recogimiento y oración. El féretro del pontífice, quien falleció el lunes a los 88 años debido a un ictus, fue trasladado desde la residencia de la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro.

El cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Iglesia Católica, presidió la oración inicial antes de que el féretro comience su recorrido. La procesión pasó por la Plaza de Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos, antes de llegar a la Plaza de San Pedro.

La entrada al Vaticano se realizó por la puerta central de la Basílica, donde los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos, Obispos y miembros de la Capilla Pontificia acompañaron el féretro, todos vestidos con el hábito coral, en un acto solemne que reafirma el respeto y la devoción hacia el Papa Francisco.

The mortal remains of Pope Francis are carried up the steps of St. Peter's Basilica and into the Vatican Basilica.



The Rite of Translation from the Casa Santa Marta was led by members of the College of Cardinals present in Rome, and over 20,000 people gathered in the square to… pic.twitter.com/c2GTXjVBrW