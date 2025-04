Un Papa que amó al fútbol: "La vida es un partido y se juega en equipo"

Murió el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, quien era Sumo Pontífice desde 2013, falleció a sus 88 años, en el Vaticano en la madrugada de este lunes, luego de batallar contra una afección respiratoria. Fanático de San Lorenzo (se enamoró con el equipo de 1946), "pata dura" para jugar al fútbol y también con experiencia en el básquet, Francisco creía en el deporte como herramienta tanto para inculcar "valores" en la juventud como para el desarrollo social y comunitario. Así lo dejó en claro en una entrevista en 2015, en la que compartió profundas reflexiones de vida.

“A mí me gusta decir que la vida es un partido. Las situaciones hay que atajarlas... La vida hay que tomarla como viene. Después, qué hacemos con eso, pero no hay que dejarla pasar. El partido hay que jugarlo. Y, en el partido de la vida, pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse. Al final, terminás solo, con tu dinero, riqueza, egoísmo, con tu soledad. Es un partido que se juega en conjunto, en equipo. Ese es el valor del deporte. Solo no se puede jugar. De ahí, el trabajo que nosotros hacemos con los chicos... Es para que, en cada gol, crezca todo el equipo, no sólo el que lo patee. Y que haya menos excluídos”, indicó.

“Me acuerdo, tenía 9 años, la campaña del 46 de San Lorenzo, con un equipo que rara vez se repita en la historia. Se veía: uno se la pasaba al otro, al otro, al otro... Y no se comía la pelota, sino que la daba para lograr que el equipo hiciera el gol. ¿Quién es el goleador? El goleador material era uno, pero el verdadero goleador era el equipo. El que hizo el gol no podría haberlo logrado sin el equipo atrás. Valores de solidaridad, trabajo en equipo, trascendencia comunitaria, que nos privan de todo egoísmo. Por eso es importante que en cada gol crezca el equipo y haya menos excluídos. En un equipo no se excluye a nadie. Y el trabajo de este partido de la vida, para que crezca la sociedad pero como sociedad y que haya menos excluídos. Y que en el partido de la vida, pongamos en juego todos los valores que queremos para nuestros jóvenes y niños. Esta es nuestra lusión, nuestro proyecto, nuestro trabajo. Que Dios nos ayude a llevarlo adelante, pero no solos: todos”, agregó.

Cuando le preguntaron qué mensaje tenía para los jóvenes respecto de los valores que puede aportar la práctica de un deporte, respondió: “El deporte te abre, el deporte es salud física y salud moral. Te abre horizonte comunitarios y de coparticipación. Una sociedad donde se vive saludablemente, con horizontes coparticipación, es una ciudad grande. Es un pueblo grande. Esos chicos tienen salud social. Hay que hablar de la salud social, que es distinta de la salud o de los niveles de salud de la sociedad que los ministerios de salud hacen porque es su obligación. ¿No? La del hospital... La salud social es esto. Vos podés tener a todos los chicos sanos, con todas las vacunas habidas y por haber, pero, si no tenés esto, son socialmente enfermos”.

