Tamara Báez le reclama a L-Gante un aumento en la cuota alimentaria: cuál es el monto

En 2022, Tamara Báez y L-Gante terminaron su relación sentimental y desde entonces solo mantienen contacto por su hija Jamaica. Al principio la relación era cordial, pero todo cambió cuando el cantante comenzó a salir con Wanda Nara, a quien Tamara culpa por la ruptura. En medio de esta tensión, surgió una disputa legal por la cuota alimentaria de la niña, ya que Elián (L-Gante) aportaba 500 dólares mensuales, cifra que fue considerada insuficiente por el abogado de Tamara, teniendo en cuenta el estilo de vida que él muestra públicamente.

Durante el programa Puro Show, se debatió sobre el conflicto y se mostró el documento judicial donde el juez fijó una nueva cuota alimentaria provisoria. Aunque no se reveló el monto exacto para proteger la privacidad de la familia, se estableció que el pago será en pesos según la cotización del dólar del Banco Nación. Pochi, panelista del programa, defendió a L-Gante al asegurar que él siempre cumple con sus obligaciones y que, incluso, es generoso en sus gastos, aunque Angie Balbiani cuestionó que la denuncia fuera solo para incomodar al cantante.

El abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo, afirmó en una entrevista que la cuota inicial era muy baja y no alcanzaba para cubrir ni los gastos básicos de la niña. Sostuvo que, en contraste con la vida de lujos que lleva L-Gante, su hija no tenía lo mismo. Por esta razón, la justicia falló a favor de Báez y se estableció una suma más acorde, aunque el abogado evitó revelar el monto exacto por motivos de seguridad, ya que Tamara no vive en un barrio privado.

Finalmente, Merlo remarcó que Tamara fue quien se ocupó siempre del cuidado de Jamaica y que aceptó una cuota mínima por evitar conflictos. Sin embargo, con el tiempo entendió que debía reclamar una ayuda económica justa por el bienestar de su hija. Según el periodista Matías Vázquez, el nuevo monto solicitado rondaría los 5 mil dólares mensuales.

Con información de Infobae