El Gobierno recibió 12 mil millones de dólares del FMI para fortalecer las reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó este martes un adelanto de US$ 12.000 millones y las reservas pegaron un salto. De esa manera, el stock de divisas brutas del Banco Central pasó a los US$ 36.799 millones, según informó la entidad. El desembolso es el primero del nuevo programa acordado con el organismo y llega en el segundo día del esquema cambiario puesto en marcha el lunes con el estreno de las bandas de flotación y la flexibilización del cepo.

La noticia implica un alivio para el Banco Central, que desde el 7 de enero había perdido US$ 8.000 millones de reservas brutas. En tanto, las reservas netas pasaron a terreno positivo en US$ 4.600 millones, desde un nivel negativo de US$ 7.000 millones. Esa es la variable que monitorea de cerca el FMI y es uno de los requisitos a cumplir para seguir recibiendo desembolsos del organismo, junto con la meta de superávit fiscal y emisión monetaria cero.

El anticipo representa más del 50% del crédito de US$ 20.000 millones que el Fondo aprobó el viernes pasado. El acuerdo contempla además un segundo desembolso de US$ 2.000 millones atado a la primera revisión de metas en junio. A cambio, el Gobierno se comprometió a reemplazar la pauta de devaluación del 1% mensual por una flotación con un piso de $ 1.000 y un techo de $ 1.400, eliminar varias restricciones cambiarias, y acumular US$ 9.000 millones de reservas netas a fines de 2025.

Fuente: Clarín