Canosa la tildó de ladrona y ahora Lizy Tagliani atraviesa un delicado estado de salud

Un escándalo se desató en los medios y ahora hay una guerra entre y . Todo se dio cuando la conductora tildó de ladrona y traidora a la humorista en medio de su programa al recordar todo lo que vivió por su culpa.

Durante mucho tiempo, se habló de una amistad entre ellas, pero todo cambió. Viviana rompió el silencio en su programa y no se guardó nada. “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”, lanzó sin filtro. También dijo que hizo por Lizy cosas que no hizo “ni por su mejor amiga”. La frase generó un revuelo tremendo y desató una ola de repercusiones.

Pero lo peor llegó después. En LAM, Laura Ubfal reveló lo que nadie esperaba: “Cuando Lizy escuchó todo, se descompuso”. Y agregó que en el video que subió a Instagram, “se la ve temblando”. Además, Guido Záffora también confirmó que la humorista terminó con un fuerte bajón emocional. Todo el medio quedó helado.

Por supuesto que Lizy no se quedó callada. Usó sus redes para responderle a Canosa y desmentir todo. “Me están mandando un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras”, dijo frente a cámara. Y agregó: “Quien quiera creerme, que me crea”.

Sin embargo, Viviana no fue la única que habló. Lucas Bertero también salió al cruce y apoyó la versión de la conductora. “Lizy tiene una cara que la gente no conoce. Estuve cinco años trabajando con ella y la traicionó”, tiró en televisión. Y cerró: “Empezó su carrera mintiendo”. Las declaraciones fueron demoledoras.

Mientras tanto, el entorno de Lizy eligió llamarse a silencio. Algunos aseguran que el estrés le pasó factura y que estuvo a punto de desmayarse por el impacto emocional. Por ahora, no se sabe si tomará acciones legales. Lo cierto es que la tensión crece y nadie sabe cómo va a terminar esta guerra.

Fuente: Paparazzi