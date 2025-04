La UTA confirmó que no adhiere al paro del jueves

En sintonía con lo que sucederá a nivel nacional, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 10 de abril. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial, en el que se detallan los motivos por los cuales no se aplicará la medida de fuerza.

Desde el gremio que representa a los trabajadores del transporte público mencionaron que, si bien respaldan la lucha impulsada por la CGT, consideran que las condiciones actuales impiden llevar adelante un paro. “Se acompaña la lucha llevada adelante por la CGT, pero en las actuales circunstancias que se atraviesan, de negociación salarial y conciliación laboral dispuesta, no se implementará la modalidad de protesta de paro de actividades”, señalaron.

De esta forma, el servicio de colectivos urbanos e interurbanos en la ciudad funcionará con normalidad durante la jornada del jueves, sin interrupciones previstas.

En el mismo comunicado, la UTA dejó en claro que, una vez finalizada la conciliación obligatoria actualmente en curso, el gremio no descarta la posibilidad de tomar medidas de fuerza si no se logra un acuerdo salarial satisfactorio. “Informamos que, en caso de no alcanzar un acuerdo salarial que nos permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, una vez finalizada la conciliación obligatoria se adoptarán las medidas de acción gremial que las circunstancias ameriten”, agregaron.