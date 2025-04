"Estamos trabajando en los beneficios impositivos y tributarios para comerciantes"

El director de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, ampliando no solo el anuncio que Patricia Bullrich realizó ayer para aquellos comerciantes que se vieron afectados por la inundación, sino también cómo marcha la inscripción de residentes para recibir el subsidio de entre 2 y 3 millones de pesos.

"Desde el primer momento estuvimos presentes en Bahía y fuimos viendo la necesidad de los pequeños comerciantes, hablando con las Cámaras, la UIBB, siempre estuvieron en consideración y por eso ampliamos el suplemento. Nos parecía importante anunciarlo un día tan significativo a un mes de la tragedia y en estos días tendremos más precisiones. Está trabajando el ARCA porque hay muchas situaciones diferentes, al existir gente que pide prórrogas fiscales para comercios y Pymes", reflexionó Hardie, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseveró: "La idea es tener una batería de propuestas y recursos. Hay muchos comerciantes cuyas empresas proveedoras les han mandado mercadería y eso los puso en marcha, pero requieren de beneficios impositivos y tributarios. Es algo que se está evaluando y es importante que los bahienses sepan que escuchamos, vimos y entendimos que no solo hay que dar una ayuda urgente a los residentes, sino también ampliar el subsidio para comerciantes".

"Debemos estar en unos 25 mil residentes inscriptos para recibir la ayuda, tratamos de no plantear un número fijo porque sabemos que mucha gente no se anotó pese a que no sufrió algún tipo de afectación y con un alto grado de solidaridad tiene posibilidades de salir adelante. Pedimos a los bahienses que tengan la conciencia si realmente le corresponde y lo necesita", destacó, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, recordó que "los que no pueden anotarse a través de la Web, pueden hacerlo a través del 0800-5552040, en especial aquellos que viven en lugares afectados y no cuentan con medidor, que creemos que debe ser el 5% del total. Luego nosotros haremos el chequeo correspondiente. En la Web, la persona tiene que poner el DNI del titular de la factura de luz y luego se ingresan los datos del beneficiario. Nadie del Ministerio va a llamar por ahora para hacer alguna inspección en los domicilios, haremos las que sean necesarias para velar por el dinero que debe llegar a los bahienses. Sabemos que algunas se van a filtrar porque queremos hacerlo lo más eficiente y rápido posible", aclaró.

Por último, Hardie señaló que "cuando hay un solo medidor, iremos a corroborar quien pide el subsidio resida ahí. Ayer estuvimos con mucha gente y en líneas generales nos han dicho que les resultó simple cargar el formulario. Hay mucha ayuda a las personas mayores. El plazo para la inscripción cierra el 15 de abril. Nosotros nos tomamos unos 30 días para el proceso, pero muchos van a cobrar antes, en especial los que tienen la boleta de luz a su nombre. La mayoría de los casos son así. En el 0800 hay muchos operadores, pero también abundan los llamados, por eso pedimos paciencia y las disculpas del caso porque la línea se congestiona".