Así será la prestación de servicios durante el 2 de abril

Este miércoles 2 de abril, feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los servicios en Bahía Blanca tendrán un esquema especial de funcionamiento.

En cuanto al transporte público urbano, las líneas de colectivos circularán con frecuencia de día domingo. Los usuarios pueden consultar horarios y recorridos en el sitio gpsbahia.com.ar.

El servicio de recolección de residuos se brindará con normalidad, respetando el cronograma habitual. Mientras tanto, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas de 8 a 17 para visitas, y la administración atenderá de 7 a 12. El ingreso podrá realizarse tanto por el portón principal en calle Lejarraga como por el secundario en calle Sarratea.

En el Hospital Municipal, los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría funcionarán de 8 a 20, mientras que el servicio de emergencias estará disponible durante las 24 horas.

El estacionamiento medido y pago no estará en funcionamiento, aunque se deberá respetar la prohibición en las zonas no permitidas para estacionar. Por último, las oficinas municipales no atenderán al público en ninguna de sus dependencias.