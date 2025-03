Antes de ingresar al quirófano, Maxi Trusso admitió que cometió “una locura”

A tan solo horas de accidentarse en su show, al intentar hacer crowd surfing, Maxi Trusso se prepara para ingresar al quirófano y comenzar su recuperación. Fue en ese contexto que el cantante dio detalles de su estado de salud y cómo se sentía de cara a la operación a la que debía someterse.

Con una sonrisa en su cara, y una de las típicas galeras que lo caracterizan, Trusso habló durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayo, mientras descansaba en la cama del hospital Rivadavia.

“Estoy con la galera acá, para no perder la costumbre. Me van a operar mañana del fémur, dentro de todo pensé que iba a ser peor. Es grave, pero no es tanto”, comenzó diciendo el cantante. Luego, Maxi relató qué sentía en ese momento: “Había mucha euforia en el momento, era un clima de alegría, estaba todo perfecto para hacer algo así, era muy alto, como dos metros. Me caí sobre la pierna”.

Al respecto, Trusso también se refirió al motivo que lo llevó a lanzarse: “Fue una experiencia, fue la alegría que tenía y cierto tipo de tristeza que tenía dentro mío por la muerte de un hermano mío, que no había podido superar. Se me mezclaron las cosas, fue algo liberatorio, dije: “A partir de ahora doy este cambio y dejo ir el pasado””.

Previamente, Trusso también había destacado que había hecho acciones similares en shows previos. “Lo había hecho varias veces, pero esta vez exagere, me tiré como si fuera una pileta. Algunas chicas me agarraron un poco, pero yo no les avisé, fue un delirio. Tenía ciertas tristezas guardadas que a veces te hacen hacer actos inconscientes. Tenía que pasar, era el destino. Vi las imágenes una vez sola”, dijo a TN.

Con información de Infobae