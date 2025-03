Una psicóloga analizó la serie "Adolescencia"

"Adolescencia", la serie Netflix que atrae la atención desde su estreno, tiene muchos temas para explorar y la psicóloga Guillermina Rizzo aseguró que en el fondo el desencadenante es el cyberbullying que sufre el protagonista y la desconexión de los padres con las problemáticas de sus hijos.

La trama de la miniserie sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años arrestado bajo la acusación de asesinar a su compañera de clase, Katie. A medida que la historia avanza, se exploran temas como la alienación, el acoso escolar y la influencia de las subculturas en línea en la juventud actual.

"Si le sacamos todos los aditamentos y buscamos la causa, es el cyberbullying al que termina matando a la compañera lo acusan de 'incel' (un celibato involuntario), en las redes sociales lo tildan de eso y en una etapa como la adolescencia donde está en plena formación la identidad, le están diciendo 'vos sos un fracaso'. Alguien que no sabe manejar las emociones llega a este desborde", aseguró Rizzo en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

La especialista señala que en la serie se ve a "padres en default afectivo, porque no tienen los recursos afectivos para atender una educación normal que no son grandes conflictos, los que muestra la serie son los conflictos de hoy de cualquier chico o chica".

"Lo de este chico es un caso extremo (de ficción). En Argentina tuvimos dos casos extremos. Uno fue la masacre de Carmen Patagones en septiembre de 2004 y otra en el conurbano en 2000. Yo digo que tuvo que llegar esta serie para que los padres reaccionen, creo que esto es lo que llama la atención que es un chico común, que no tenía problemas de abuso de sustancias, de hecho los padres se asombran y allí te das cuenta del desconocimiento que tienen los padres de los hijos", comentó.

Rizzo observa que la serie muestra "la incapacidad que tienen los adultos para criar de la manera que estos tiempos demandan. El 70% de la gente que yo atiendo son padres que no saben cómo manejarse. No es que tienen que hacer terapia o un tratamiento, se trata de recibir orientaciones".

La psicóloga recomienda a los padres "tener los ojos abiertos y ver cambios de conducta, cuando se retrae, no quiere salir y cuando ese cúmulo de emociones no lo pueden poner en palabras. Se necesita perseverancia, no se puede ser padres un ratito. Pero también ves a los padres que están mirando más al teléfono que a los propios hijos..."