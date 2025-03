Salvó a una perrita en la inundación y busca a la familia

Ana rescató a una perra que, en medio de la inundación, apareció asustada, mojada y embarrada en la puerta de su casa de Villa Mitre.

La mujer, que tiene 76 años, busca desde entonces a la familia del animal. No tuvo éxito hasta el momento, a pesar de que hizo pública la aparición de la perrita en las redes sociales y en distintos grupos de búsqueda y hallazgo de mascotas.

“Está bien alimentada, castrada y tiene una cicatriz a la altura de la costilla derecha; es amorosa, muy cariñosa y le gusta entrar adentro. No ensucia, pero no tengo patio y viven conmigo una perra y un gato. Por eso no me la puedo quedar, además que se para y tengo miedo que me haga caer. Si no aparece el o la dueña, tendré que darla en adopción”, aclaró ante la consulta de la redacción de La Brújula 24.

"Voy a esperar un tiempo para el reencuentro. Si no aparece la familia la doy en adopción", señaló Ana y expresó su gratitud hacia quienes "están atentos al rescate de estos seres maravillosos y tan desprotegidos".

Ana autorizó la publicación de su número de contacto (2914188530), a la espera de recibir el llamado de la familia dueña del animal.