Fórmula 1 en China: los Alpine al fondo y primera pole de Hamilton en Ferrari

La Fórmula 1 inició la actividad para el segundo GP del año en China y en la clasificación del sprint los dos Alpine quedaron afuera. Jack Doohan, de mal debut en Australia, fue levemente mejor que Pierre Gasly, pero no les alcanzó para pasar a Q2.

La pole fue para Lewis Hamilton, la primera en Ferrari. El inglés había dominado la Q1 y sorprendió doblegando a los McLaren, que fallaron en sus últimos intentos. Max Verstappen completa la primera fila.

