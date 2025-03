Juicio al peritrucho: declararon testigos de la defensa y dejaron "perlitas"

Este miércoles se reanudó el juicio contra el peritrucho. El abogado Leandro Aparicio, en una especie de anticipo de alegato, aseguró que Marcos Herrero "no miente" y que está demostrado que los olores se pueden detectar "muchísimo tiempo después de las 72 horas".

Luego rechazó que se incorpore una entrevista que Herrero brindó en Canal 9 de Mendoza y en la que afirmó una serie de falsedades.

Con el objetivo de promocionarse para conseguir nuevos casos, Herrero afirma en esa aparición ante los medios: "Recordarán que yo participé de la búsqueda de Astudillo Castro, que fue una desaparición forzada. En ese lugar mis perros encontraron hechos contundentes: la zapatilla pegada en un calabozo, un recuerdo de la abuela (bichito de luz) con manchas hemáticas, en los patrulleros había sangre que dio positivo y fue determinante".

Como se sabe, nunca se halló material de Facundo en el "objeto encontrado" y la sangre no era sangre. Además, la zapatilla de Facundo estaba en el mismo sector del cangrejal donde fueron hallados sus restos y, según el Equipo Argentino de Antropología Forense, el cuerpo no sufrió lesiones pre-mortem y el deceso se produjo por ahogamiento (con agua salada) en ese mismo lugar.

Luego declaró un amigo de Marcos Herrero llamado Pedro Gómez Peña. El testigo, un comisario de la Base Naval Puerto Belgrano y bombero voluntario, realizó varios "trabajos" junto al hoy imputado.

Sostuvo que sus operativos "estuvieron bien hechos" y que en el método usado, por ejemplo en el Caso Facundo, "a simple vista no se le ven fallas". Luego defendió otros procedimientos en los cuales acompañó a Herrero como ayudante.

No sacar los pies del plato

Gómez participó con Herrero en el caso de Araceli Fulles, y al hablar del tema en su testimonio sostuvo cuestiones que se contradicen con la verdad de los hechos.

"Lucia Ramírez estaba para anotar datos", afirmó Peña. Muy distinto es lo que quedó probado en la Justicia. Mientras el peritrucho NO detectó nada y siguió de largo -incluso pisando el cadáver de Araceli-fue la joven bombero Ramírez quien hizo el descubrimiento.

Es probable que las inexactitudes del comisario estén motivadas en sostener la distinción que recibió junto a Herrero en el Concejo Deliberante de Punta Alta. En 2017, ambos fueron declarados "vecinos destacados" por los casos Fulles y Ortega. Como se describe en El Coleccionista de Huesos, las actuaciones del imputado en ambas causas fueron absolutamente fraudulentas.

Más adelante, el testigo indicó que un perro de Herrero (Duque) marcaba quedándose "firme y enfocado" y que otro (Alcón) "se sentaba, ladraba o rascaba". Esa teoría contradice lo que se puede ver en varias de las filmaciones de los "positivos" del peritrucho. Por otro lado, el policía dijo "no conocer" que su amigo había sido condenado por plantar prueba trucha.

Para una mejor comprensión del Caso Araceli, en un apartado, se ofrece el capítulo de El Coleccionista de Huesos relacionado con el punto y dos videos más que elocuentes.

Los videos

.

Último testigo

El último testigo fue Diego Tulla, un instructor canino, quien revisó los videos de los procedimientos de Herrero y sostuvo: "En general los vi bien". Sin embargo, al puntualizar el "positivo" sobre el Toyota Etios (turmalina) indicó: "Me crea confusión ver lo que hace el perro. No sé qué está haciendo. Si busca sangre u olor de Astudillo".

Luego, sobre Origone, indicó que "había distracciones (por otros perros) y es complicado para que hagan su trabajo. Veo que (el perro de Herrero) entra a un cuartito, donde hace una marcación. Lo que yo veo mal es que esa bolsa no habría que haberla tocado más. Hubo mucha manipulación. Además, el guía cometió el error de no entrar junto con el policía (NdR Herrero permanece solo en el cuarto unos casi 10 segundos).

Por último, resaltó el trabajo de Lucas Maciel (que dio negativo en el mismo procedimiento de Origone) y definió que "ese perro va a lo seguro".

Además, reiteró -como otros testigos-que el guía canino siempre tiene que explicar antes cuál será la reacción del perro ante una marcación positiva. Para Herrero siempre, cualquier tipo de gesto, era "traducido" como "positivo".

Sobre las muestras de olor, indicó "yo no sé cómo llegó esa toma de olor. Si eso tenía olor de Astudillo no la va a reconocer el perro porque la tocaron otras personas. Siempre queda el olor de la última persona. Hubo mucha insistencia del instructor. Si el perro no marcó en la primera hay que sacarlo. Porque si no, marca cualquier cosa. Mordió los asientos y eso no es una marcación. Eso es ansiedad del perro".

Tulla, quien fue propuesto por la defensa, cerró opinando que para él se trataron de "errores" los de Herrero, descartando una mala fe.