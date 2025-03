Más de la mitad de las farmacias de la ciudad quedaron destruidas

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) informó que más de la mitad de las farmacias de la ciudad quedaron destrozadas tras la tormenta del pasado viernes, y piden medidas excepcionales a toda la cadena de comercialización de medicamentos y promueven una acción conjunta para poder recuperar a los que perdieron todo.

"Al menos 40 farmacias resultaron destruidas en su capacidad operativa. Otras tuvieron afectaciones parciales o menores. Esto significa que más de la mitad de las instituciones que se encargan del expendio de los medicamentos quedaron fuera de servicio", dijeron en FACAF en un comunicado.

La organización "solicitó a la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), entidad que agrupa a las droguerías y a las cámaras de laboratorios del país -CILFA – CAEME – COOPERALA medidas de excepción para afrontar la difícil situación".

"Las droguerías están con repartos en distintos horarios y recorridos. No hay normalidad, y no la va a haber por un tiempito", dijo a La Brújula 24, Marina Etchehun, tesorera del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca y agregó que se hace "muy difícil cubrir la demanda, hay farmacias que hemos perdido todo y no estamos operativas en lo absoluto".

Reportaron que la sede de la Cámara de Farmacias de Bahía Blanca, asociada a FACAF resultó totalmente dañada por la inundación. En el edificio de la entidad ingresó hasta 1,80 metros de agua en medio del temporal del viernes pasado.

"Las farmacias no se van a recuperar solas. Necesitamos de la colaboración, la intervención y la ayuda de todo el sistema que integra esta actividad fundamental para la prestación de la salud pública, en especial en una etapa como la que se vendrá, en una región donde la población necesitará tener un adecuado servicio de provisión de medicamentos”, dijo el presidente de la FACAF, Miguel Ángel Lombardo.

Señalan que "la primera cuestión es la de los stocks de medicamentos que en los casos de las farmacias inundadas han sido afectados por la altura alcanzada por el agua. La segunda cuestión es la de los productos con cadena de frío, interrumpida ya sea por la misma inundación o por la afectación en la interrupción del servicio eléctrico, incluyendo en esto último los casos en que se vieron involucrados medicamentos de alto costo del Convenio PAMI a la espera de su dispensa al afiliado".

Las entidades farmacéuticas aseguran que "el objetivo es salvaguardar el sostenimiento de las farmacias que han sufrido este dramático e inesperado siniestro, así como regularizar al más breve plazo la disponibilidad de medicamentos a la población de cercanía de dichas farmacias, que está atravesando esta grave contingencia".