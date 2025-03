La española que le puso voz al GPS habló con La Brújula 24: "En la vida real me despisto bastante"

La locutora Susana Ballesteros, más conocida en el mundo de habla hispana como "la voz del GPS" a la cual todos le hemos pedido "auxilio" alguna vez, habló esta mañana con este medio. "La Brújula es el lugar donde yo tenía que estar...", manifestó de inicio Ballesteros en "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl.

"Buenos Aires siempre me trata bien pero, concretamente hoy, con varios días lloviendo, me sucedió algo particular. Me alquilé un departamento en un octavo piso y ayer se quedó el edificio sin luz, por lo que he estado subiendo y bajando por las escaleras para ir a buscar agua y demás. Ya hice el árdi' hoy", señaló con su habitual buen sentido del humor y un timbre de voz inconfundible. Este jueves, Ballesteros se presentará en un café porteño con un show musical de lujo e invitados especiales. "Va a estar muy bonito y es como que me he permitido el lujo de hacer lo que me apetecía; es algo como soñado", indicó.

Explicó que se convirtió en la voz del GPS luego de pasar por un casting.

"No avancé precisamente por orientarme bien, porque en la vida real me despisto bastante. Fueron varias pruebas; recuerdo que la primera estaba bastante resfriada y la mandé igual; la última fue muy larga y me preguntaban cómo creía yo que tenía que ser una voz que te guíe y respondí: tiene que ser amable, tierna, joven, un poquito cool y así fuimos como moviendo la voz, las diferentes texturas y opciones y quedó lo que todos conocen: 'La voz que te lleva a tu destino'", precisó.

La entrevista completa de La Brújula 24 con Susana Ballesteros