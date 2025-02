Encuentran en un basural el cadáver de una argentina radicada en España

Los restos óseos de una argentina que llevaba desaparecida desde octubre fueron encontrados en un basural de España. Se trata de Agostina Rubini, una joven argentina de 24 años y oriunda de Mar del Plata que habría ingresado a un contenedor de basura tras una salida con amigos y, luego de ello, habría perdido el conocimiento y sido trasladada a una planta de tratamiento de residuos. Así lo confirmó la prensa marplatense sobre la investigación que lleva adelante la Policía española.

La joven habría sido trasladada hasta la planta de Son Reus, cerca de Palma, por un camión de recolección de residuos el pasado 2 de octubre. Según dijo el jefe de Homicidios del cuerpo de Baleares, Ángel Ruiz, en conferencia de prensa en ese mes, Rubini habría perdido el conocimiento al ingresar al contenedor, consigna La Capital. Anteriormente, había tomado alcohol junto a sus amigos y se cree que dicha ingesta, junto con una medicación que tomaba, podría haber causado que quede inconsciente.

Una testigo del hecho habría visto la ropa de la argentina perfectamente doblada afuera del contenedor -una blusa con un estampado de leopardo y una cartera-, pero afirmó no escuchar gritos o pedidos de ayuda en ningún momento. En esa misma conferencia, Ruiz comentó que la argentina fue vista por vida por última vez aquel 2 de octubre a las 23.57, hecho que fue registrado por una cámara de seguridad en el cruce entre la plaza des Pont y la calle Andrea Doria de Palma.

Según determinó la investigación, la joven planeaba tomar un colectivo desde ahí hasta su residencia en Palmanova -aun así, las cámaras también mostraron que, cuando llegó el colectivo a las 00.20, se subieron tres personas y ninguna era la argentina. La principal hipótesis, señalaron, es que Rubini habría perdido alguna pertenencia y por ello se introdujo en el contenedor.

El inspector aseguró que descartaron la intervención de terceros porque no se vio a nadie que haya parado su auto y forzado a la víctima a subir y, también, por las pertenencias en el suelo ubicadas al lado del contenedor. “Es imposible sobrevivir una vez se entra en el camión de recogida de residuos. Llevan hasta diez toneladas, que se prensan y se almacenan de forma que no hay oxígeno dentro. Entendemos que en ese momento estaba privada de sentido y no creemos que fuera consciente”, explicó el policía, según Europa Press.

La Policía logró ubicar a la víctima debido a su señal de celular, donde rastrearon su recorrido desde el contenedor hasta la planta. Tras ello, el Grupo de Homicidios pidió la paralización de la actividad de la planta donde se revisaron más de 60.000 toneladas de residuos. Esto requirió de un gran operativo, donde se establecieron turnos de 24 horas y se prolongó dicha búsqueda por más de un mes.

Entre los más de 1000 restos óseos que hallaron, los agentes del Instituto de Medicina Legal de Baleares determinaron que dos de ellos eran humanos. Luego los trasladaron a un laboratorio para la extracción de su ADN y compararlas con las obtenidas de los familiares. Ahí fue cuando determinaron que los restos eran de Barini. La investigación del Grupo de Homicidios fue acompañada por el instituto y también por agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial y Policía Científica y tuvo la colaboración de la empresa que utiliza la planta de tratamiento de residuos.

Con información de La Nación