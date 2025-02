Macri rechazó la designación de Lijo y García-Mansilla por decreto: "No es correcta"

El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, criticó esta noche a través de su cuenta de X la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, para ocupar las vacantes de la Corte Suprema.

"La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", manifestó Macri.

"La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del Pro, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar", enfatizó el ex mandatario, junto a un comunicado posteado cerca de las 23 horas.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2025

Mauricio Macri había convocado para la mañana de este miércoles a los integrantes a un encuentro en la sede de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo delinear un frente electoral bonaerense puramente macrista, sin la inclusión de La Libertad Avanza (LLA).

Quienes se hicieron presentes en la reunión fueron los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. También se esperaba a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y la diputada nacional María Eugenia Vidal, pero fueron los grandes ausentes.

Fuente: LB24 / NA.