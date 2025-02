"Era un normal traslado de dinero, pero se abatataron ante la Policía", explicó el abogado de Pullman

Roberto Gargiulo es uno de los abogados de la casa de cambio Pullman y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó lo sucedido durante esta madrugada en el marco de la cinematográfica persecución que se dio luego de que se viera salir a cuatro personas con dos bolsos del interior de la financiera.

"La operatoria se realizó a la madrugada porque la empresa de seguridad está contratada por Pullman para la seguridad y a veces se traslada dinero. Se hizo en ese horario porque la idea era llegar en el horario bancario a Buenos Aires", refirió Gargiulo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que "no hay nada anormal en lo que pasó. Se deben haber abatatado y por eso no pararon. No hubo ningún tipo de inconveniente, no hubo nada extraño. Las cuatro personas están aprehendidas, me presentaré y diré que son empleados de la firma Bahisur, adjuntando la documentación respaldatoria para que salgan en libertad. Además, el dinero está totalmente justificado".

"Creo que esto se hubiera solucionado muy fácil si la persona hubiese dicho que trabajaba para Bahisur, creo que esta gente por miedo no respetó la orden de manifestar la identidad. Solo hablé con el gerente de Pullman que me dijo que vamos a justificar el dinero y el movimiento del mismo para que nos lo devuelvan", explicitó en otro tramo de la nota radial.

Por último, Gargiulo aclaró que "estas personas no están autorizadas para ir con armas, se necesita de un permiso especial. No era tampoco tanto dinero para lo que es la empresa".

Por estas horas, la jueza federal María Gabriela Marrón pidió el secuestro de dinero y la incautación de los teléfonos celulares de las cuatro personas que iban en los dos vehículos.