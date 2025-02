A los 88 años murió Roberta Flack, icónica cantante de soul

La reconocida cantante estadounidense Roberta Flack falleció este lunes a los 88 años, según informó su vocero, quien expresó que están "devastados" por la partida de la artista. Flack, nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como "The First Time Ever I Saw Your Face" y "Killing Me Softly With His Song". A lo largo de su carrera, ganó cuatro premios Grammy y fue la primera artista en obtener consecutivamente el galardón a la Grabación del Año.

Además de su destacada trayectoria musical, Flack fue una educadora comprometida, enseñando música en diversas escuelas secundarias de Washington. En 2022, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impidió continuar cantando. Su legado perdura en la historia de la música y en las generaciones de artistas que inspiró.

Con información de TN