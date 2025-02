El Vaticano informó que el papa mostró una “leve mejoría”

El Vaticano informó este lunes que el papa Francisco, de 88 años, ha mostrado una "ligera mejoría" en su estado de salud, tras once días de hospitalización debido a una doble neumonía. Según el comunicado oficial, no se registraron episodios de ataques respiratorios asmáticos en la jornada, y algunas pruebas de laboratorio han evidenciado mejoras. Además, la insuficiencia renal detectada previamente "no es preocupante".

A pesar de continuar con terapia de oxígeno, los flujos se han reducido levemente en comparación con días anteriores. Los médicos, considerando la complejidad del cuadro clínico, mantienen un pronóstico reservado. Durante la mañana, el pontífice recibió la Eucaristía en el hospital Gemelli de Roma y, por la tarde, retomó algunas de sus actividades laborales, incluyendo una llamada al párroco de la Franja de Gaza para expresarle su cercanía. El papa agradeció al pueblo de Dios por las oraciones dedicadas a su recuperación.

En la Plaza de San Pedro, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, encabezará esta noche un rezo del Rosario por la salud del papa, al cual asistirán cardenales y miembros de la curia romana.



Con información de Infobae