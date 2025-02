Juicio al peritrucho: exhibieron escuchas donde Herrero confiesa haber borrado videos del Caso Facundo

Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra el peritrucho Marcos Herrero, acusado de desviar la investigación del Caso Facundo cometiendo todo tipo de tropelías.

En esta ocasión se escucharon más expertos que participaron de la autopsia a los restos del joven de Pedro Luro, en la que se estableció que no había habido lesiones premortem y que el deceso había sido en el lugar en el que fue hallado.

Entre los declarantes, estuvo la forense contratada por la parte querellante, Virginia Creimer, que brindó algunos detalles de aquel procedimiento y recordó su disidencia en una de las conclusiones, al afirmar que el signo del “diente rosa” era indicativo de que se había producido un crimen.

Todo el resto del Equipo Argentino de Antropología Forense, incluidos odontólogos, rechazaron tal afirmación, como la forense odontológica Marta Maldonado, quien sostuvo que “los signos que se vieron en las piezas dentarias de Astudillo tenían que ver con lesiones postmortem. Muchas veces se observa el diente rosado, que la literatura lo asociaba a muerte por asfixia, pero hoy en día se sabe que no solo tiene que ver con eso: tiene que ver con la degradación del cuerpo, que corresponde a que la sangre se transforma por descomposición y ocupa los canalículos de las piezas dentarias. Esto es un fenómeno postmortem. Aparece en los arcos dentarios esa característica de diente rosado. La sangre que está en la pula dentaria se descompone y esos gases expulsan hacia los canalículos dando una apariencia dentaria. No significa que existiera un traumatismo, es un fenómeno que ocurre después de muerto, con la transformación cadavérica”.

Y recordó que Creimer aquel día se enojó ante la conclusión: “Había una perito de parte, no recuerdo el nombre, pero hubo un exabrupto de parte de ella. Cuando hicimos el estudio del cuerpo tuvimos unos días para hacer la conclusión del examen y cuando lo presentamos y dije que era diente rosado por un fenómeno postmortem. Esta doctora, ante la explicación que di, se ofuscó, me gritó y golpeó la mesa. El doctor Bossio que estaba por zoom en la reunión, le dijo que era un fenómeno postmortem lo sucedido. Fue una situación un poco violenta, porque yo estaba dando la verdad científica ante la evidencia”.

ESCUCHAS

Hacia el mediodía, fue el turno de Laura Ballester, una antigua colaboradora de Herrero en la provincia de Mendoza.

La testigo rememoró cómo se dio cuenta de que el peritrucho sembraba evidencia: “Yo lo creía un Dios en la búsqueda de personas, hasta que un día en mi casa viendo los videos de los procedimientos en el Caso Viviana Luna me di cuenta de que plantaba prueba. A mí se me cayó un ídolo”, expresó. Y remarcó el momento en el que lo descubre tirando un estuche arriba de un ropero para luego “encontrarlo”.

“Se puso como loco cuando le dije que estaba plantando prueba. Yo no podía creer tanta crueldad. Metía de manera descarada”, agregó.

Y luego sumó más datos, ya conocidos de la sentencia de Mendoza: cómo Herrero le pidió borrar los videos de los procedimientos y editarlos para sacar el tramo donde tira el estuche arriba del ropero.

Además de repasar cómo fue descubierto y condenado por plantar un cráneo en un hotel abandonado, Ballester manifestó que, sobre el Caso Facundo, Herrero le contaba que había encontrado restos óseos en un descampado (eran de vaca) y que “había descubierto una casa donde hacía fiestas el poder de Villarino y desaparecían gente, especialmente trabajadores golondrinas”.

Lo más impactante sin duda fue cuando se reprodujo una escucha, ya publicada hace dos años por este medio, en el que el peritrucho confiesa que los videos de los procedimientos en el Caso Facundo también los había hecho desaparecer luego de que la Justicia comenzará a investigarlo.

"Ese video hay que borrarlo Laura. Los únicos videos que todo el grupo tiene que tener es cuando Yatel marca y cuando mostramos los elementos. Todo lo demás hay que barrerlo. Hoy me llamó Leandro y me están pidiendo todos los videos de la causa Facundo porque volvieron a requerir todos los videos que salieron públicamente. Entonces yo le dije: 'A ver Leandro no seamos tontos, eso lo subió Luciano Peretto'. ¿Alguien va a decir algo? A vos te preguntan no sabés, fue en el entorno periodístico. Cuando yo encuentro la turmalina y el bichito de luz, lo subió Peretto. Y mirá vos… ahora un año y medio después la Justicia está requiriendo los videos. Y me preguntó y yo le dije no tengo nada. ¿Estás seguro? Lo tienen mi señora y lo tiene otra persona. Bueno buenísimo Marcos porque están rompiendo las pelotas con eso", se puede apreciar en la escucha ordenada por la Justicia mendocina.