Qué esperar de la adaptación del Eternauta que estrenará Netflix: la palabra de una bookfluencer

El próximo 30 de abril se estrenará en Netflix la serie El Eternauta, basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y a medida que pasan los días para que llegue a las pantallas, se incrementa la expectativa de cómo quedó la adaptación dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín.

La bookfluencer Cecilia Bona (@porqueleeer) comentó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, lo que se puede esperar de la serie y destacó que se haya hecho en Argentina, es hablada en español argentino, con actores y escenarios nacionales.

"Me parece que tiene atrás un gran equipo y solamente animarse es ya un gran paso. Es nuestra y la hacemos nosotros y al tener el visto bueno de Martín Oesterheld (nieto del autor), me parece que cierra algo allí. Ojalá que estén buenos los diálogos y que los efectos especiales no nos decepcionen. Le tengo confianza", afirmó.

El Eternauta es una historieta de ciencia ficción que sigue a Juan Salvo, un hombre común que, junto a su familia y amigos, enfrenta una invasión alienígena en Buenos Aires. Todo comienza con una nevada mortal que aniquila a la población, obligando a los sobrevivientes a organizarse para resistir.

"Con los años algo entendí algo de las adaptaciones y es que son justamente eso, adaptaciones, la forma de ver de quién la lleva al cine o a una serie. Es una historia que fue resistida a ser adaptada, había inconvenientes con el tema de los derechos, había que cuidar que no fuera mal usada para no perder el espíritu de la historieta. Hay que decir que no es una adaptación fiel, porque hacen de cuenta que transcurre en tiempos más modernos de lo que plantea la historieta (publicada en 1957) hay algo de una avanzada en el tiempo", comentó Bona.

La influencer destacó lo que El Eternauta significa para el género de historieta en Argentina y el mundo, así como para las historias de ciencia ficción.

Además del contenido del relato, Bona resaltó el trabajo gráfico de Solano: "Dibujó de forma genial los lugares de Buenos Aires de la época, que sirve hasta de referencia turística". Agregó que es una novela gráfica que "se la puede leer en clave política, de ciencia ficción, de historia argentina".