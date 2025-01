L-Gante habló sobre Wanda Nara: los motivos reales de su separación

Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a sus seguidores al confirmar en redes sociales que su relación, iniciada hace apenas unos meses, llegó a su fin. Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo volvió a abrirse con las declaraciones del cantante desde Mar del Plata.

“La separación nuestra fue más que nada saturación de todo”, aseguró L-Gante, sin dar vueltas, en el programa Mi primo es así (Olga). “No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad, nada. Tranquilamente, si le ponemos onda, va a estar todo de diez. Ella tiene problemas legales que resolver y se mezcla un poco con todo el circo. Lo que le digo y le aconsejo es que tiene que tomar lo serio y dejar lo otro un poco de lado”, agregó, dejando en claro que su ruptura ocurrió en buenos términos.

Sin embargo, un detalle que no pudo pasar por alto fueron unos comentarios de Nara, quien lo acusó de haber mantenido contacto con la China Suárez. “No es cierto que tuve esos mensajes de ‘alto voltaje con ella’. Me ofendió un poquito porque fue al pe…”, lanzó. En ese sentido, sumó: “Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguía apareciendo quilo… Todos los días tengo que salir preparado para aclarar algo“.

En otro momento de la entrevista, el músico reconoció que un detalle más de su vínculo que le había molestado. “Una vez se había enojado porque le hice así a una fan desde el show. Yo no lo veo muy apuntado”, comentó respecto a los celos de la conductora. En un intento de recrear la escena, posicionó sus manos arriba de la cabeza y las juntó en forma de corazón. Entre divertido y descolocado, dejó en claro que no se trataba de nadie en particular, sino de una manera de devolver el gesto al público presente.

Fuente: Infobae