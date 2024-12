Exdirectora del PAMI: "Por esta entrevista me llevaré el último reto"

La doctora Graciela González Prieto aclaró, a modo de anticipo esta mañana en LA BRÚJULA 24, los motivos que la llevaron a abandonar su cargo como titular del PAMI a nivel regional, en medio de la polémica por la situación de angustia que viven los jubilados en relación al trámite que deben realizar para mantener la cobertura del 100% en los medicamentos.

Si bien González Prieto descartó de plano que su salida tenga que ver con esta medida que fue comunicada días atrás por la conducción central. Incluso, refirió que la decisión estaba tomada desde hace tiempo.

Sin embargo, reconoció que "por esta entrevista me llevaré el último reto", reconociendo que en estas últimas horas no le permitían dar notas a los medios de comunicación de la ciudad. "Siempre respeté las jerarquías y cada vez que hablé con los medios nunca dejé de comunicar por qué me buscaban y con la aprobación de la dirección tomaba contacto con la prensa", dijo.