González Prieto renunció al PAMI: "Me voy contenta"

Gabriela González Prieto confirmó esta mañana en LA BRÚJULA 24 que desde hoy deja de jefatura del PAMI regional, confirmando las versiones de los últimos días, dejando así un cargo que ostentó desde los primeros meses de este año. Además, también presentó su dimisión Ezequiel Jouglard, quien se desempeñaba también en el organismo.

"Renuncié al PAMI, quiero agradecer a quienes me dieron la oportunidad de trabajar en el Instituto, de conocer este lugar desde adentro que es importantísimo para los afiliados. Uno tiene familia y este lugar es muy absorbente y demanda mucho trabajo, el entorno me pedía que apague el teléfono, por eso la vida afectiva también terminó pesando", sintetizó González Prieto.

Luego, la doctora afirmó que "le digo gracias a mis compañeros de trabajo, a mis superiores, a los centros de jubilados y a la comisión mixta. Estos meses fueron interesantes y desafiantes para mi. Hemos cumplido un ciclo y hace un tiempo habíamos comunicado que la decisión estaba tomada a partir del día de hoy. Era un período de transición para acomodar algunas cosas y ahora empezaré un nuevo camino en el lugar desde donde vengo que me necesita y me reclama. Vuelvo al Hospital Municipal".

"Comparto la mayoría de las decisiones que se tomó a nivel central, esto último no tiene ningún tipo de influencia en la decisión que ya estaba tomada. Es un reacomodamiento del padrón de jubilados y desde mi lugar les quiero decir a los afiliados que van a seguir recibiendo lo que necesitan. A los jubilados les digo que en Bahía Blanca hay lugares para atender", infirió.

Buscando calmar las aguas, recalcó que "en calle San Martín atendemos sin turno programado, pero quiero que tengan tranquilidad que se les van a hacer los trámites y nadie les va a quitar nada. Solo se va a priorizar a los que más necesitan. No creo que acá haya jubilados con yates y aviones. Ellos solo tienen que venir al instituto con su documento y la receta del médico, se sabe cuánto es lo que cobran, si el gasto es igual o mayor al 15% del ingreso se les tramita el subsidio social y hay una vía de excepción que también se puede solicitar".

"A todos se los va a atender y se les va a resolver el problema, el personal está abocado a eso. Les pido a los jubilados que no tengan angustia, la cual entendemos. Tenemos que mantener la calma en situaciones así. En mi caso, siempre respeté las jerarquías y cada vez que hablé con los medios nunca dejé de comunicar por qué me buscaban y con la aprobación de la dirección tomaba contacto con la prensa", manifestó González Prieto en otro tramo de la nota radial.

Por último, aseveró: "Quiero que el mensaje sea concreto y claro, que el afiliado no tenga miedo porque como médica no puedo abstraerme de la empatía. Los remedios que tienen que ser cubiertos al 100% serán cubiertos al 100%. Comunicar no es sencillo, uno tiene que ser concreto y hablar fácil, a veces los médicos nos equivocamos en esto",