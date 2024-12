La columna de la Ubfal: Fernando Bravo deja Continental y llega a Mitre

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula, dentro de su ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"Se confirmó que Fernando Bravo pasa de la alicaída Radio Continental a Mitre en el horario de Diego Leuco, me da la impresión de que su papá Alfredo tuvo que ver con ese desembarco. En marzo estaría Jorge Fernández Díaz en el lugar de la franja de Jorge Lanata, pese a que se había radicado en el exterior y tan solo estaba haciendo su programa una vez por semana".

"Ayer se conoció la primera placa de Gran Hermano, veremos ahora a quién salva el líder y quién se termina yendo. Para mi puede llegar a rescatar a Carlos y Ulises sería el que abandone el juego, me da esa sensación. No me gustan mucho las actitudes de Andrea, pero no es la única porque hay muchas botineras. Falta sororidad femenina. Igual van muy pocos días".

Así quedó conformada la primera placa de #GranHermano 👁️ ¿Quién queres que abandone la casa? Enviá GH al 9009 o ingresá en https://t.co/vkRyPqbKwY#GranHermano pic.twitter.com/aol2p9yR4w — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 5, 2024

"A Jorge Lanata la descubrieron una trombosis, primero había sido una escara y luego hubo que hacerle una punción en el botón gástrico. Lo bueno es que no tuvo fiebre por primera vez desde el 26 de noviembre. No se sabe nada más que esto, no hay informes médicos oficiales. Él queire ir a la casa, Elba tiene todo listo para recibirlo pero hay que ver qué dicen los médicos".

🔴 Extrema preocupación por la salud de Jorge Lanata: le detectaron una trombosis



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/8c7yhDlYUv — América TV (@AmericaTV) December 5, 2024



Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com.