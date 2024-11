Riego por goteo: la solución para los amantes de las plantas que no tienen tiempo para cuidarlas

En numerosos hogares, las plantas no solo cumplen una función decorativa, sino que se consideran parte esencial del ambiente. Al igual que cualquier ser vivo, requieren atención y cuidados, lo que puede ser un desafío para quienes no disponen de suficiente tiempo. No obstante, el sistema de riego por goteo podría ser una excelente solución para resolver este problema.

El riego por goteo consiste en un simple sistema de riego que solo necesita de dos botellas de plástico. Esta noble práctica, no solo cuida de las plantas, sino también del medio ambiente, fomentando el reciclaje. Para llevarlo adelante bastará con un par de botellas recicladas, un pedazo de cuero y un poco de ingenio.

Además, este sistema es de fácil implementación y mantención. En primer lugar, se debe colocar la botella bajo la sombra, ya que esto evitará que el agua se evapore más rápido. Luego, habrá que revisar que todo funcione correctamente y cargarla cada vez que sea necesario. Por otra parte, se aconseja utilizar agua de lluvia cada vez que se pueda, ya que es una excelente opción para llenar las botellas.

En resumen, este sistema de riego por goteo casero es una alternativa práctica y sostenible para mantener las plantas hidratadas, aun sin estar en casa. Y la mejor parte de esto, es que se puede realizar con materiales reutilizables.

Cómo armar el sistema de riego por goteo

Para implementar este sistema solo se necesita una botella de plástico reciclado, preferiblemente de 1,5 litros o más, un trozo de cuerda de algodón o cordón absorbente y alambre. Una vez reunidos los materiales, solo habrá que completar estos pasos:

Preparar la botella: lavar la botella de plástico reciclada. Si tiene más de una, se podrán preparar varias y utilizarlas en diferentes partes del jardín.

Cortar la cuerda: medir la cuerda de forma tal que parte de ella quede dentro de la botella y la otra parte cuelgue hacia fuera. Para esto habrá que asegurarse que la parte de adentro sea lo suficientemente larga para que el agua se absorba correctamente.

Insertar la cuerda: colocar la cuerda por el orificio de la tapa de la botella, o se puede hacer un pequeño agujero en la tapa. Esto servirá a que la tapa quede bien sujeta y no se escape.

Fijar la botella sobre la planta: rodear el cuello de la botella con un poco de alambre y formar una pequeña extensión que actúe como brazo para sostener la cuerda sobre la planta. Una vez que esto quede instalado, asegurarse que la cuerda caiga sobre el área de las raíces o sobre la tierra cerca de la planta.

Llenar de agua: una vez que la botella este llena de agua, y con la cuerda bien sumergida en el líquido, bastará con dejar que el agua se filtre lentamente por la cuerda, para así asegurar el riego constante sobre la planta.

Fuente: LB24 / Diario 26.