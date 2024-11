Suarense fue filmado robando una mochila en el Aeropuerto de Ezeiza

Un insólito robo tuvo lugar en las últimas horas, con el conocido polista oriundo de

Coronel Suárez como protagonista. El acusado, identificado como Eduardo Zorrilla, fue

registrado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza

tomando una mochila que no le pertenecía, mientras recogía sus propias pertenencias.

La mochila, propiedad de la médica otorrinolaringóloga Stella Maris Cuevas, contenía

valiosos elementos personales y profesionales.

En la secuencia que quedó filmada, Zorrilla toma la mochila y la esconde entre su

propio equipaje. Al ser consultado por las fuerzas de seguridad y allanado, negó haber

“hurtado” las pertenencias de otra persona. En tanto, el bolso no apareció.

En su relato a los medios, la dueña de la mochila en cuestión subrayó la gravedad de la

pérdida, afirmando: "Tengo mi vida profesional en la computadora que estaba en la

mochila". Lo cierto es que allí guardaba su computadora portátil, además de otros

documentos y efectos personales esenciales para su trabajo.

Cuevas, también dijo que “ya hizo la denuncia y el descargo”. Asimismo, expresó que

Zorrilla “negó todo” y puso como excusa que “había tomado una pastilla para la

ansiedad”, que le causó cierto grado de aturdimiento y confusión.

En diálogo con un programa radial, Cuevas indicó que el episodio ocurrió la semana

pasada pero recién pudo hablar ahora, por autorización del fiscal. La médica había

viajado a Ecuador a dar charlas y atender pacientes. “Yo saqué mis cosas, mi mochila

está en la cinta, y cuando me voy la mochila se cae porque vienen los tacos de polo del

hombre, pensé que me había olvidado algo, miro y ya no había nada”, contó.

🚨 "TAPADITA" Y HURTO DE MOCHILA EN EZEIZA: ACUSAN A UN POLISTA DE ROBARLE EL BOLSO A UNA OTORRINO

- Fue en el scanner de Aduana en Ezeiza.

- La denunciante es Stella Cuevas y el acusado, Eduardo Zorrilla de Coronel Suárez.

- Lo allanaron y dijo *Yo no hurté nada". pic.twitter.com/01Wg73Q90b — Vía Szeta (@mauroszeta) November 7, 2024

La mujer apuntó que se dio cuenta rápidamente de que le faltaba la mochila. Al

acercarse al mostrador de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pudo ver las

imágenes con los agentes, donde claramente observaron que esta persona guardó la

mochila de la médica entre sus cosas.

Cuevas subrayó que “inició un juicio por daños y perjuicios” y criticó el accionar del

deportista. “A mí me enseñaron a no robar”, concluyó.

Fuente: LB24 / Sudoeste B.A.