Un hombre murió en Rosario luego de ser picado por más de 150 abejas

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Fabio Mandingorra (56) años que había sido atacado por un enjambre de más de 150 abejas el sábado pasado en la ciudad santafecina de Rosario. El hombre agonizó durante cuatro días en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria: presentó un shock anafiláctico con paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser intubado y trasladado a terapia intensiva en estado crítico.

Según se informó, la agresión tuvo lugar el pasado sábado, a las 14:30, en el cruce de avenida Casiano Casas y Washington, en la zona norte de la ciudad, cuando la víctima orinó en un árbol que albergaba un panal.

En un intento por ayudarlo, otras seis personas, incluidos vecinos y efectivos policiales y de Gendarmería Nacional, también resultaron picadas. Las autoridades cortaron la esquina para evitar que más personas pasaran cerca del árbol.

Consultada por medios locales, una joven relató que, al escuchar los gritos, salió de su casa y vio al hombre “con la cara cubierta de abejas”. Otro vecino explicó que, tras el ataque, Mandingorra se tiró al suelo en la vereda, donde fue asistido por un almacenero que también fue picado.

“Intenté acercarme, pero las picaduras de las abejas fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho. No se le veía la piel de la cantidad que tenía”, destacó otro vecino del lugar a Cadena 3.

Según informó el portal Rosario3, el hombre atacado fue trasladado rápidamente en un patrullero al hospital Eva Perón mientras que otra persona también fue derivada al hospital Alberdi en estado crítico: ingresó en shock anafiláctico y con paro cardiorrespiratorio, pero con el paso de las horas su estado mejoró y quedó internado fuera de peligro, respondiendo bien a la medicación.

