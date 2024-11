Por qué detuvieron a la abogada de María Fernanda Callejón

Laura Ubfal desarrolló una cargada columna de espectáculos en el aire de Hora Pico. Porque como siempre, todo lo que hay que saber lo podés encontrar en La Brújula 24.

Sabrina lo tildó de “infiel serial” y Luciano Castro solo piensa en trabajar

Sabrina Rojas no tuvo reparos en calificar a su ex, Luciano Castro, como un “infiel serial”. Durante una entrevista con el programa “Intrusos” el pasado miércoles, la actriz lanzó fuertes declaraciones que no pasaron desapercibidas. Según Rojas, Castro tiene una tendencia a desear lo que no tiene, y dejó entrever que él aún tiene interés en ella. “El infiel serial no cambia”, afirmó, subrayando que Castro “desea mucho lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”. Con estas palabras, Rojas dejó claro que no ve posibilidad de reconciliación.

La actriz también se refirió a un comentario anterior sobre la actriz Griselda Siciliani, actual pareja de Castro, señalando que sabía que sus palabras tendrían repercusión. “Cuando dije lo de Griselda Siciliani sabía que lo iban a levantar”, comentó, con una actitud desafiante que evidencia la tensión existente. Esta mención generó reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores de ambos actores no dudaron en expresar sus opiniones sobre la situación.

Por otro lado, Luciano Castro ha optado por el silencio. Sin hacer referencia a las declaraciones de su ex, el actor continúa con su vida y su carrera artística, actualmente junto a Griselda Siciliani. Castro se encuentra en pleno ensayo de su unipersonal, con el que debutará en Mar del Plata bajo la dirección de Mey Scápola. Esta nueva obra representa un proyecto importante para el actor, que parece enfocado en su desarrollo profesional.

Además de su unipersonal, Castro sigue de gira con “El beso”, obra en la que comparte escenario con Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Mónica Antonópulos. Este sábado, el elenco se presentará en Morón, donde se espera una gran concurrencia de público. Con esta obra, Castro ha recorrido varias ciudades, consolidando su lugar en el ámbito teatral argentino.

Para 2025, el actor tiene en mente un nuevo proyecto teatral que llevará adelante en colaboración con el actor Esteban Lamothe y una productora de Mar del Plata. Castro compartió recientemente en sus redes sociales una imagen junto a Lamothe y otros colaboradores, anticipando la producción que, según fuentes cercanas, ya ha generado expectativa entre sus seguidores.

Mientras Rojas continúa con sus declaraciones, Castro sigue adelante con su carrera sin dar señales de responder a las críticas. La tensión entre ambos exes sigue siendo tema de conversación en los medios y redes sociales, y los seguidores de la pareja parecen seguir atentos a cada paso que ambos den, tanto en lo personal como en lo profesional.

Detuvieron a la abogada de María Fernanda Callejón

La relación entre María Fernanda Callejón y su exmarido, Ricky Diotto, atraviesa un momento crítico. Esta semana, el programa “Desayuno Americano” reveló que la abogada de Callejón fue detenida en el marco de otra causa judicial, situación que agrega un nuevo capítulo a la conflictiva separación de la pareja. La detención sorprendió a muchos, dada la notoriedad del caso y la influencia de la abogada en los conflictos legales entre la actriz y el odontólogo.

En una entrevista reciente con “Intrusos”, Diotto arremetió contra la abogada de Callejón, a quien acusa de instigar a su ex a grabarlo y extorsionarlo. Según el odontólogo, estas grabaciones habrían sido utilizadas en su contra en el marco del litigio por la separación. Diotto también comentó que, debido a la situación económica, Callejón habría optado por priorizar el pago de su camioneta sobre las cuotas de la casa familiar, lo que generó una deuda que pondría en riesgo la propiedad.

El conflicto financiero es uno de los temas más delicados en esta disputa. La periodista Karina Iavícoli reveló en el mismo programa que existe una considerable deuda vinculada a la vivienda donde residía la familia. Esto podría llevar a la pérdida del inmueble, algo que Diotto considera muy grave y que lo motivó a proponer la venta de la propiedad. “Es preferible mudarnos a un lugar más pequeño, hay muchos niños felices que no viven en un country”, afirmó el odontólogo, en un tono visiblemente agotado.

En su declaración, Diotto expresó el desgaste emocional que esta situación le ha generado, destacando el esfuerzo que le ha costado estabilizarse tras la separación. “Estoy bastante cansado”, reconoció, dejando entrever el impacto personal de esta batalla legal y mediática. Además, Diotto mencionó que Callejón ha hecho afirmaciones que lo perjudican, como su costumbre de llamarla “negra”, algo que, según él, siempre fue una expresión de cariño y no una ofensa.

La controversia entre Callejón y Diotto se ha vuelto un verdadero “quilombo”, como lo expresó él mismo. Según Diotto, la situación ha sido un constante conflicto, y lamentó que no haya habido momentos de calma o resolución pacífica. Ambos, tanto Callejón como Diotto, han expuesto su disputa ante los medios, lo que ha convertido su separación en un tema de interés público y, para muchos, en un reflejo de las complejidades de una separación de alto perfil.

Mientras la disputa sigue escalando y con la abogada de Callejón detenida, las partes involucradas enfrentan nuevos desafíos legales y emocionales. La situación de la vivienda, la deuda acumulada y las declaraciones públicas siguen alimentando el conflicto entre Callejón y Diotto, dejando la incógnita de si será posible llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Se fue Pampita y Anita se reencontró con su abuela

En medio de la crisis entre la modelo Pampita y el empresario Roberto García Moritán, las tensiones familiares han alcanzado el ojo público. Oliver Quiros entrevistó recientemente a Lucila Fernández Llanos, madre de García Moritán, quien se mostró crítica hacia su exnuera y confirmó que fue su hijo quien decidió poner fin a la relación. Además, Lucila mencionó que hace tiempo no tiene contacto con su nieta, Anita, lo que añadió un tinte emotivo a sus declaraciones.

Mientras Pampita disfruta de un viaje por Europa y actualmente se encuentra en París junto a su amiga y estilista Estefanía Novillo, García Moritán no dudó en compartir en sus redes imágenes que resaltan su papel como padre. En las fotos, se lo ve compartiendo momentos con su hija de tres años y también con su madre, quien aparece en actitud cariñosa, leyéndole un cuento infantil a su nieta. Estas publicaciones sugieren un fuerte vínculo entre abuela y nieta, en contraste con las tensiones familiares recientes.

García Moritán, que recientemente estuvo internado en Puiggari, Entre Ríos, declaró que su madre es su principal apoyo y que siempre estará a su lado, minimizando las declaraciones de su madre sobre Carolina. Estas palabras muestran el apoyo incondicional que Fernández Llanos ha brindado a su hijo en medio de sus dificultades personales y profesionales.

De hecho, se rumorea que fue su madre quien lo impulsó a tomarse unos días en Entre Ríos para recuperarse, al notar el desgaste físico y emocional que el divorcio y su renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico porteño le habían causado. Durante esos días en Puiggari, García Moritán buscó paz y fortaleza, siguiendo el consejo de su madre, quien lo alentó a priorizar su bienestar en este momento de transición.

Lucila Fernández Llanos no ha dudado en expresar su descontento con Pampita en esta situación, defendiendo la decisión de su hijo y destacando la importancia de su rol como padre. En la entrevista, no ocultó su malestar y subrayó que García Moritán ha hecho lo posible para mantener la relación con su hija y brindar estabilidad en medio del conflicto.

Mientras tanto, la separación entre Pampita y García Moritán continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo y sigue siendo un tema que parece lejos de resolverse. Las recientes declaraciones de Fernández Llanos y el viaje de Pampita a Europa han dejado entrever que esta situación todavía tiene capítulos por escribir, en los que tanto la familia como la relación entre los padres de Anita jugarán un rol importante en el desenlace final.

La mamá de Wanda habló sobre “los dolores” de Wanda

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa atravesando un período turbulento, y ahora, Nora Colosimo, madre de la modelo, ha dado un paso al frente para defender a su hija. Colosimo, quien siempre ha mostrado un gran aprecio por Icardi y su rol en la familia, se expresó en redes sociales con un mensaje que parece respaldar las decisiones de Wanda. “Sólo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, afirmó, refiriéndose claramente a las dificultades que su hija ha enfrentado en su relación.

Nora ha sido un pilar fundamental en la vida de Wanda y Zaira, apoyándolas sin reservas en cada una de sus decisiones, ya sea en temas personales o profesionales. Su comentario reciente, sin embargo, marca una posición de apoyo incondicional hacia Wanda en este momento de conflicto con Icardi, que se ha visto teñido de rumores, celos y un pasado marcado por el escándalo de la infidelidad con China Suárez.

Esta muestra de respaldo no solo subraya la importancia de la familia en la vida de Wanda, sino que también parece reflejar una comprensión profunda de las razones detrás de sus decisiones, incluyendo su permanencia en Argentina. Desde su diagnóstico de leucemia, la empresaria ha decidido enfocarse en su salud y en el bienestar de sus cinco hijos, a quienes quiere brindar estabilidad en un momento de muchos cambios y retos.

En Turquía, donde Icardi continúa su carrera como jugador del Galatasaray, la situación es seguida de cerca. Algunos aficionados han mostrado su rechazo hacia Wanda, considerándola responsable de las dificultades que el jugador podría estar enfrentando en el ámbito deportivo. Las tensiones en el país han generado un clima complicado para la modelo, quien, a pesar de todo, sigue adelante con su vida en Argentina.

En paralelo, se rumorea que Icardi tiene previsto viajar este fin de semana a Buenos Aires para visitar a sus hijas, Francesca e Isabella, en un intento por mantener el vínculo con ellas en medio de la distancia y los conflictos actuales. Este posible reencuentro ha despertado gran expectativa, y muchos se preguntan si será el inicio de una tregua o simplemente un esfuerzo de Icardi por estar cerca de sus hijas.

A medida que la situación sigue su curso, Nora Colosimo ha dejado claro que, como madre, siempre estará del lado de su hija, apoyándola en cada decisión. Su reciente mensaje no solo es una declaración de amor maternal, sino también una reafirmación de que, frente a la adversidad, Wanda cuenta con el respaldo inquebrantable de su familia.

