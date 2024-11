Polino habló sobre la salud de Antonio Gasalla: "No nos conoce y tampoco camina"

El periodista de espectáculos Marcelo Polino se mostró conmovido al hablar sobre la salud de Antonio Gasalla. Así, recordó su amistad con dos humoristas: el propio Gasalla y Enrique Pinti. “Enrique tenía un carácter divino, buenísimo, a diferencia de Antonio que siempre fue muy bravo. Siempre nos hemos descompuesto de la risa”, definió.

“Lo que más extraño de Antonio, es que durante casi 20 años hablábamos todos los días por teléfono. Nos descomponíamos de risa. Hacíamos como un resumen de lo que veíamos. Siempre fue muy generoso conmigo, Antonio”, precisó.

“A Antonio no lo veo tanto porque la verdad que después que salgo de ahí quedó mal. Hablo todas las semanas con Nieves y con su hermano Carlos. Estoy presente. La semana que viene voy a ir porque hace bastantes meses que no lo veo. Hay un peaje emocional que uno debe hacer, además ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, confesó Polino.

Con información de El Día