Jordi Llunas en La Brújula 24: "Los cantantes vamos y venimos, pero las canciones quedan"

Jordi Llunas lanzó hace pocas semanas su nueva canción, titulada Aún no es tarde, y poco a poco va ganando el corazón de sus seguidores en las plataformas, con una interpretación cargada de la experiencia artística que le brindan sus casi 30 años de carrera musical.

"Me meto en el papel, como un actor; hay que interpretar, transmitir. No se puede cantar una canción como si fueras un palo; tenés que sentirla. Todo eso me lo enseñó mi viejo, el gran Dyango. Siento que cada canción es un mundo. Uno tiene una voz, pero cada canción tiene una manera de ser cantada. Cuando te llega ese papel, no necesariamente es algo que te esté ocurriendo a ti, pero sí escuchás la canción, la valorás y le das todo tu ser", comentó en el programa Todo es Posible en La Brújula 24.

Llunas agregó que, en este caso, la canción "no necesariamente va dedicada a alguien, pero sí la siento mía. No la he escrito yo; tengo varias canciones que vienen en camino y que sí he escrito, pero esta la escribió Eduardo Reyes, compositor de grandes cantantes".

El artista español destacó la trascendencia de las interpretaciones y reflexionó que "los cantantes vamos y venimos, pero las canciones siempre quedan". Además, contó que la pieza, disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas, no tiene nada de autotune: "Nunca es perfecto, no existe la perfección, y eso es lo que lo hace grande".

Llunas también recordó la influencia clave de su padre en su carrera artística. "Mi viejo es el más grande, no son palabras hechas. Ha sido mi maestro, mi productor, mi mentor, ha sido todo. Es compartir una vida en la música desde que era niño".