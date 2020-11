Jordi Llunas, uno de los hijos de Dyango: "Mi papá es el caballero de la música"

El cantante Jordi Llunas habló en exclusiva con LA BRÚJULA 24 sobre su nuevo álbum titulado “Me gusta”, cuyo primer corte es “La Llave de Tu Amor”, producido por el argentino Julián “Pelusa” Navarro.

Jordi proviene de una familia de alto linaje artístico, radicada en Barcelona, España. Su padre, Dyango, es uno de los cantautores más queridos en España y América Latina. Su hermano, Marcos Llunas, también ha tenido mucho éxito como cantante y, para no detener el ritmo, su sobrino Izan Llunas (hijo de Marcos) hizo el papel de Luis Miguel como niño, en su serie de TV y está a punto de lanzar su primer disco con un sello multinacional.

Jordi aseguró que ser hijo de un artista tan reconocido "siempre fue un honor nunca fue una carga. Mi papá es el caballero de la música".

“Mi papá es muy sencillo, es muy carismático y nunca se sintió superior a nada ni a nadie. Él no quería que cantara. Me decía que estudie y que ser cantante era muy difícil, pero bueno no le funcionó”, dijo en el programa Una Buena Razón.