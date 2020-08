Imperdible entrevista a Dyango en el aire de La Brújula 24

El gran José Gómez Romero, popularmente conocido como Dyango, habló esta mañana con el equipo del programa "Una buena razón", en el aire de LA BRÚJULA 24, y relató una serie de de magníficas anécdotas.

Considerado uno de los cantantes españoles más románticos y destacados del mundo, y uno de los mejores intérpretes, el artista de 80 años explicó primero como viene llevando la cuarentena por el coronavirus.

"Estoy bien, gracias a Dios pasando lo que estamos pasando en todos lados. Hay que tomar las precauciones para que no nos afecte, somos obedientes, creyentes, hacemos lo que la autoridad sanitaria nos pide y esa es la única realidad de lo que podemos hacer hoy en día", argumentó.

Y reconoció: "Así estamos pasando la vida con ganas de volver otra vez al trabajo, a lo que ha sido siempre mi vida junto al arte y la música".

Durante la entrevista, el brillante cantautor le dedicó un párrafo aparte a su amigo Paz Martínez. "Todo lo que hace es bueno, lo que toca musicalmente hablando lo hace realmente un genio. Yo tengo una gran amistad y cariño con él, de hecho compartimos mil historias".

"Una vez estábamos en su casa y le presenté a un amigo que hoy ya no está con nosotros como si fuera un gran un concertista de música dodecafónica, que es muy difícil de tocar. El 'tío' le pedía que tocara algo en el piano y al final lo convencimos, pero lógicamente no sabía una nota de esto. El tipo se sentó a tocar cualquier cosa y yo por dentro estaba muerto de risa", contó.

"Al final cuando le dijimos la verdad no lo podía creer, aún nos está persiguiendo, es una anécdota maravillosa. Tal es así que aún pasando los años la sigue recordando y se muere de risa", dijo sobre su colega.

Dyango también habló de sus inicios y de su familia. "Yo estudié en el conservatorio, hice toda la carrera. Soy amante del jazz y del tango, lo mejor de la música, y es normal que cuando salga al escenario le de el sentimiento necesario para que la gente llegue a creerse lo que estoy haciendo. Y es verdad, porque es lo que estoy sintiendo".

"Siempre he soñado cantar tangos, desde muy chiquito me enseñaba mi mamá los versos de Gardel, que incluso eran poco conocidos en Argentina. Los cantaba y siempre ganaba en los festivales de radio que se hacían en aquel entonces", recordó el cantante con emoción.

Por otra parte, destacó el presente artístico de su nieto. Y comparó: "Mi padre era músico de profesión, yo lo veía tocar y le decía que quería hacer lo mismo y él me llevó a la escuela de música. Mi hijo ha visto a su padre cantando y hacer el tonto por ahí y el quiso lo mismo. Mis nietos han visto a sus papás cantar y han querido seguir sus pasos. Izan -Llunas- es muy guapo y canta maravillosamente bien. Y ahora el hermano de Izan va a ser hermano de Luis Miguel en la serie, no se puede imaginar".

Y cerró con una frase memorable: "Es un coraje poder llegar ser románticos en estos tiempos, a algunos les da un poco de vergüenza, pero a mi no me molesta decir lo que soy. Amo a mi mujer, la he soñado toda mi vida".