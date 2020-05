Izan Llunas: el "pequeño Luis Miguel" habló con La Brújula 24

A diferencia de lo que se cree, a Izan Llunas no le fue fácil iniciar su carrera musical. Justamente, ser nieto de “la voz del amor” Dyango, e hijo del cantautor Marcos Llunas, antes que facilitarle el camino, hizo que las expectativas sobre sus posibilidades artísticas fuesen enormes, y con esa presión, salió a los escenarios del mundo. Sin embargo, superó todas las expectativas, nadie le regaló nada; y él, joven y talentoso, ganó cada tramo de su desmesurado éxito actual.

Ciertamente, la conquista de los primeros miles de corazones fue a través de la pantalla de la Madre Patria, cuando su participación en “La Voz Kids España”, arrancó aplausos y emociones por doquier. Sin embargo, su batacazo fue haber interpretado al Sol de México (aprobado incluso por el mismo Luis Miguel) en la producción de Netflix basada en la vida del cantante de “La Incondicional”, lo catapultó a un reconocimiento global impensado.

Con tan solo 15 años, el joven nacido en Ibiza es, decididamente, la gran promesa para el pop latino actual. La producción de “Tal Cual Es”, el programa de LA BRÚJULA 24 que conduce Fernando Quiroga, se comunicó con su casa, en México DF, para conversar con él.

“Mi voz ha cambiado respecto a la de la serie. En tiempos de cuarentena estoy aprovechando para generar contenidos en mis redes como Instagram, Youtube y sobretodo Tik Tok, en la cual tengo casi 150 mil seguidores. Y el fenómeno en Spotify es espectacular”, rompió el hielo con la desfachatez de un talentoso artista en ascenso.

Consultado respecto a sensaciones del momento de producción audiovisual que cautivó a millones de televidentes, Izan sostuvo: “Cuando estaba grabando la serie, me dijeron que siguiese así, que a Luis Miguel le gustaba lo que estaba haciendo. Todo un respaldo enorme. Hice una gira por Chile, Perú y Argentina, pero por lo que pasa a nivel mundial no la pude terminar. Ojalá que cuando termine esto la pueda retomar”.

“Mi abuelo está muy contento. Mi familia siempre me dijo que me iban a respaldar si no elegía la actuación o el canto. Pero me siento muy feliz de haber iniciado este camino”, concluyó.

Aplaudido recientemente en 50 shows de nueve países, entre los que se incluyen Ecuador, Argentina, Chile y México, Izan Llunas, quien ha recibido un Disco de Oro por su participación en el soundtrack de “Luis Miguel, La Serie”, confiesa además de que sus interpretaciones han acumulado más de 13 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.