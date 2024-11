Arranca el reducido para el segundo ascenso a Primera

Después de 38 intensas jornadas en la Primera Nacional, empieza a disputarse el reducido para definir el segundo ascenso a la primera división. Los encuentros por los octavos de final serán: San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes vs. Defensores de Belgrano, Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, Deportivo Madryn vs. San Miguel, All Boys vs. Colón y San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Por su parte, Brown de Adrogué y Atlético de Rafaela igualaron en puntos en la parte baja de la zona B y deberán jugar un partido desempate para definir el segundo descenso (el primero fue Guillermo Brown de Puerto Madryn).

Al mismo tiempo, a partir de las 15 horas del domingo en el estadio Gigante de Arroyito, San Martín de Tucumán y Aldosivi se enfrentarán en la final de la categoría tras finalizar primeros de su zona. El perdedor de dicho encuentro se sumará a partir de los cuartos de final de la fase final. El formato para elegir los primeros cruces del reducido salió a partir de la posición final en sus grupos. El partido se jugará en el estadio del mejor posicionado, quien también tendrá ventaja deportiva en caso de empatar. A partir de la siguiente ronda, las llaves se disputarán a dos partidos, donde también habrá ventaja deportiva.

El desempate entre el Tricolor y la Crema se dio porque ambos quedaron con 30 unidades, por lo que se enfrentarán desde las 16 horas en el Estadio Único de San Nicolás. En caso de que pierda Atlético Rafaela, bajará al Federal A, mientras que si lo hace Brown, descenderá a la Primera B Metropolitana. A pesar de eso, el ganador del duelo todavía no asegurará su permanencia, ya que tendrá que jugar la promoción contra Talleres de Remedios de Escalada. Lamentablemente este partido tendrá un minuto de silencio debido a los policías bahienses fallecidos que iban a trabajar en ese operativo de seguridad.

El primer cruce del reducido será el de San Telmo (5° zona B) contra Gimnasia de Jujuy (5° zona A), a partir de las 13:45. El Candombero fue uno de los favoritos con quedarse con el primer lugar y se quedó a solo dos unidades de la punta. Al haber conseguido 62 puntos, contra las 58 cosechas del cuadro del Norte, logró la localía en los octavos de final.

La acción seguirá a las 17 horas, cuando Gimnasia de Mendoza (4° zona B) reciba a Estudiantes de Buenos Aires (6° zona A). A su vez, la jornada del sábado se cerrará a las 20:05 con el partido entre Quilmes (3° zona A) y Defensores de Belgrano (7° zona B). El Cervecero había iniciado la Primera Nacional con un nivel superlativo, ya que había sido puntero a lo largo de varias jornadas, al igual que el Dragón. Sin embargo, ambos conjuntos no mantuvieron la regularidad en los resultados.

El domingo se iniciará con el duelo entre Nueva Chicago (3° zona B) y Racing de Córdoba (7° zona A), desde las 13 horas. Increíblemente, el conjunto de Mataderos perdió la chance de jugar la final en la última fecha, tras la igualdad con Brown de Adrogué a segundos del final. Quedó primero, con el mismo puntaje que Aldosivi y Deportivo Madryn, pero los marplatenses se clasificaron a la final por tener mejor diferencia de gol.

El otro que se quedó al borde de meterse en la final fue Deportivo Madryn (2° zona B), que jugará contra San Miguel (8° zona A) a partir de las 17. A su vez, desde las 18 horas del mismo día, se enfrentarán San Martín de San Juan (2° zona A) y Gimnasia y Tiro (8° zona B). El cuadro de Salta irá por la hazaña, ya que el año pasado ascendió desde el Federal A hacia la Primera Nacional y ya se metió en el reducido para llegar a la Liga Profesional.

La actividad por los octavos de final del reducido se cerrará el lunes a partir de las 21:10, cuando All Boys (4° zona A) reciba a Colón (6° zona B). El club de Santa Fe, que descendió la temporada pasada, era uno de los favoritos a lograr el ascenso a Primera. De hecho, fue primero de su grupo en 13 de las primeras 24 jornadas, pero solo se metió a la fase final por un punto.

En la próxima ronda, los cruces se decidirán a partir de una tabla general en la que se emparejan todos los equipos. De la misma manera que los octavos de final, el mejor posicionado jugará contra el peor ubicado. La salvedad estará en que los encuentros serán ida y vuelta, al igual que las semifinales, manteniendo la ventaja deportiva.

LA AGENDA DEL REDUCIDO DE LA PRIMERA NACIONAL

Sábado 2 de noviembre

13:45 San Telmo vs. Gimnasia (J) - TyC Sports

17:00 Gimnasia (M) vs. Estudiantes (BA)

20:05 Quilmes vs. Defensores de Belgrano - TyC Sports

Domingo 3 de noviembre

13:00 Nueva Chicago vs. Racing (C) - DSports

17:00 Deportivo Madryn vs. San Miguel

18:00 San Martín (SJ) vs. Gimnasia y Tiro (S)

Lunes 4 de noviembre

21:10 All Boys vs. Colón - TyC Sports

DESEMPATE POR EL SEGUNDO DESCENSO

Sábado 2 de noviembre

16:00 Brown de Adrogué vs. Atlético Rafaela - TyC Sports (en el estadio Único de San Nicolás)

*El ganador disputará la Promoción por el tercer descenso ante Talleres de Remedios de Escalada

FINAL POR EL PRIMER ASCENSO

Domingo 3 de noviembre

15:00 Aldosivi vs. San Martín (T) - TyC Sports (en el Gigante de Arroyito)

