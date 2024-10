Un jugador de Boca presiona a la dirigencia para ser vendido y le pidió a Gago no jugar ante Gimnasia

Boca Juniors enfrentará esta noche a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 21:10 en Rosario, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, el cuerpo técnico dirigido por Fernando Gago recibió una noticia inesperada pocas horas antes del partido: Cristian Medina, uno de los jugadores más importantes del equipo, solicitó no ser parte del encuentro.

Según informó el periodista Leo Paradizo, Medina tomó esta postura firme debido a la incertidumbre sobre su futuro en el club. El Fenerbahçe presentó una oferta de 10 millones de dólares, más cinco en objetivos y un 20% de una futura venta. Sin embargo, la dirigencia de Boca no aceptó la propuesta, lo que llevó al mediocampista a presionar al club al comunicarle a Gago que no jugaría ante el Lobo.

La baja de Medina supone un duro golpe para el equipo, ya que se trata de un jugador clave en el esquema de Gago. El entrenador ahora deberá realizar una modificación de último momento en el once titular, en un partido crucial para las aspiraciones de Boca en la Copa Argentina.

Chicho Serna, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, había hablado sobre el futuro de Medina en septiembre, asegurando que confiaban en que el jugador continuara en el club. “Tiene mucho más para dar”, expresó en su momento, reafirmando su deseo de que el volante siga creciendo en el Xeneize.

No obstante, en un video que se viralizó, Medina fue captado diciéndole a su compañero Miguel Merentiel: “Si no me voy ahora, no me voy más”, lo que refleja su deseo de concretar una transferencia. Con un contrato vigente hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, el futuro del mediocampista sigue siendo incierto mientras Boca busca soluciones para el partido de esta noche.

