“Garantizó el acceso a la salud de todos", tuiteó Alberto para despedir al fallecido Ginés González García

Alberto Fernández recurrió a su cuenta de prensa de X para despedir a Ginés González García, el exministro de Salud que falleció este viernes. “Despedimos con profundo dolor a Ginés González García, un gran sanitarista y figura fundamental en la historia de la salud pública argentina”, aseguró el exmandatario y agregó: “Su incansable labor como ministro fue clave en la lucha contra el COVID-19 y en garantizar el acceso a la salud pública para todos”.

Además, Fernández destacó que “su legado de compromiso y dedicación perdurará en cada argentino que recibió atención en los momentos más complejos”.

— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 18, 2024

González García tenía sobre sí un procesamiento firme por el escándalo del Vacunatorio VIP, con un embargo millonario.

Un antes y un después del escándalo por el Vacunatorio VIP

En una entrevista que publicó Página 12 el 18 de febrero de 2021, Alberto Fernández dijo que "lo que hizo Ginés es imperdonable". "Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias".

"Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios", dijo Fernández.

